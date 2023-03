BVB-Profi Nico Schlotterbeck erklärt Chelsea-Pleite: "Durchschlagskraft gefehlt"

London. Borussia Dortmund scheidet aus der Champions League aus. Verteidiger Nico Schlotterbeck nimmt sein Team in die Pflicht.

An der fast verwaisten Stamford Bridge hatten die Aufräumarbeiten längst begonnen. Ordner säuberten die Tribünen nach einer hitzigen Partie in der Champions League, die der FC Chelsea mit 2:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund gewonnen hatte und so ins Viertelfinale der Königsklasse einzog. Die Fans hatten das Stadion im Londoner Nobelviertel schon eine ganze Weile verlassen, als die Aufregung der Dortmunder Profis über die Art und Weise der Niederlage schon wieder ein wenig abflachte.

Nico Schlotterbeck stand frustriert und frisch geduscht auf dem Rasen, wollte sich aber gar nicht lange mit den beiden brisanten Themen des Abends beschäftigen. Sein Mitspieler Emre Can hatte das längst getan und gegen den niederländischen Schiedsrichter Danny Makkelie gewettert, der einen Handelfmeter für Chelsea gab und den zunächst verschossenen Versuch von Kai Havertz wiederholen ließ. Der zweite Schuss saß dann nach 53 Spielminuten: 2:0 für Chelsea und die Qualifikation für das Viertelfinale.

BVB: Nur zwei Chancen durch Reus und Bellingham

Schlotterbeck sprach lieber über die eigene Leistung."Wir haben kaum Druck hinter die Kette bekommen, weil Chelsea so tief stand", stellte Dortmunds Innenverteidiger fest. "Im letzten Drittel hat uns die Durchschlagskraft gefehlt." Ein Freistoß von Marco Reus in der 17. Minute, ein Schuss von Jude Bellingham ("Wenn der reingeht, ist es ein offenes Spiel") in der 58. Minute - mehr brachte der BVB an diesem Abend offensiv nicht zustande. "Es fehlte der letzte Punch", beobachtete auch Alexander Meyer aus seinem Tor heraus, der die Elfmeter-Szene nicht als Ausrede heranziehen wollte: "Insgesamt war es alles ein bisschen zu wenig." Und Schlotterbeck meinte: "Wir hatten Bock, haben es aber nicht so auf den Rasen bekommen."

Alexander Meyer ersetzte den nicht rechtzeitig fit gewordenen Stammkeeper Gregor Kobel im BVB-Tor. Foto: David Inderlied/dpa

Was auch damit zu tun hatte, dass Spielmacher Julian Brandt schon nach vier Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt wurde. "Dass es uns weh tut, wenn Jule nicht dabei ist, ist klar", so Schlotterbeck. "Er war in einer überragenden Form und sehr stabil." Kreative Pässe des 26-Jährigen hätten geholfen, Chelseas Bollwerk zu knacken.

Lange grübeln dürfen die Dortmunder Profis nach der ersten Niederlage im elften Pflichtspiel 2023 nicht, schon am Samstag geht es zum Revierderby gegen Schalke 04 in der Bundesliga (18.30 Uhr/Sky). Meyer: "Wir müssen sehen, dass wir jetzt die nächste Serie starten."

