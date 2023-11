BVB reist ohne Niklas Süle nach Mailand - Duo wieder dabei

Mailand. Der BVB reist zum Champions-League-Gruppenspiel nach Mailand. Es gibt gute Nachrichten vom Personal - aber auch eine schlechte.

Als die Mannschaft von Borussia Dortmund am Montagvormittag am Flughafen im Stadtteil Holzwickede vorfuhr, hatte sie eine gute Nachricht dabei. Karim Adeyemi und Sebastien Haller, beide zuletzt erkrankt und abwesend beim Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach (4:2) sind rechtzeitig gesund geworden, um mit den übrigen Profis nach Italien zu fliegen. Dort trifft die Borussia am Dienstagabend im Champions-League-Gruppenspiel auf die AC Mailand (21 Uhr/Prime).

„Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt“, hatte Sportdirektor Sebastian Kehl schon am Samstag gesagt. Nicht mit im Flieger sitzt allerdings Niklas Süle. Der 28-Jährige ist erkrankt und fehlt im Dortmunder Aufgebot. Gegen Gladbach kam der Nationalspieler nicht zum Einsatz, in der Riege der Innenverteidiger des BVB ist Süle hinter Mats Hummels und Nico Schlotterbeck derzeit nur dritte Wahl.

BVB kann ins Achtelfinale einziehen

Für den BVB ist das Duell mit dem Halbfinalisten der vergangenen Königsklassen-Saison richtungsweisend. Mit einem Sieg hätte Dortmund das Ticket fürs Achtelfinale in der Tasche. Vor den verbleibenden zwei Spieltagen belegt der Ruhrgebiets-Klub mit sieben Punkten den ersten Platz in Gruppe F. In der übernächsten Woche folgt das Heimspiel gegen das zweitplatzierte Paris Saint-Germain (6 Punkte). Frankreichs Serienmeister trifft im Parallelspiel auf Schlusslicht Newcastle United (vier Punkte). Milan ist Gruppendritter mit fünf Zählern.

Für Dortmund beginnen in Mailand knifflige Wochen. In der Liga treffen die Westfalen auf Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Dazwischen tritt der BVB noch im Achtelfinale des DFB-Pokal beim VfB Stuttgart an. Der 4:2-Erfolg gegen Gladbach soll Rückenwind geben. „Es war extrem wichtig, dass wir mit einem Sieg in den nächsten Block starten“, meinte BVB-Trainer Edin Terzic.

So könnte der BVB spielen: Kobel - Bensebaini, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson - Sabitzer, Can - Bynoe-Gitten, Brandt, Reus - Füllkrug.

Mehr zum BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB