BVB: Sabitzer droht längere Pause - "Es wird definitiv eng“

Dortmund Borussia Dortmund muss möglicherweise länger auf Marcel Sabitzer verzichten. Trainer Edin Terzic sprach über seine Verletzung.

Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (29) wird Borussia Dortmund womöglich länger fehlen als nur im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir werden sehr vorsichtig mit der Ausfallzeit sein. Es ist keine große Verletzung. Die nächsten Spiele wird es definitiv eng“, sagte Trainer Edin Terzic am Freitag.

Der Mittelfeldspieler hatte bei der Champions-League-Niederlage bei Paris Saint-Germain (0:2) am Dienstagabend einen Stich in den Adduktoren gespürt, war früh ausgewechselt und durch Felix Nmecha ersetzt worden. Der Neuzugang des VfL Wolfsburg könnte Sabitzer gegen die Niedersachsen trotz einer bislang holprigen Saison von Beginn an vertreten.

„Felix hatte keine leichte Vorbereitung. Er musste immer wieder pausieren und hatte Probleme aus Wolfsburg mitgebracht“, sagte Terzic. Allerdings sehe man im Training, „wozu er imstande ist“ und dass er eine „offensive Waffe“ sein könne, ergänzte der BVB-Coach: „Es geht jetzt darum, ihn ins Spiel zu integrieren, dass er immer mehr die Abläufe kennenlernt.“ (sid)

