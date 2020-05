BVB: Saison-Aus für Dahoud, Favre hat von Diskussionen genug

Dortmund. Nach dem Wirbel um Trainer Lucien Favre soll bei Borussia Dortmund wieder Ruhe einkehren. Für Mahmoud Dahoud ist die Saison allerdings beendet.

Von den Diskussionen über seine Zukunft hat Lucien Favre genug. „Ich konzentriere mich auf das Wesentliche“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Schlusslicht SC Paderborn. Nach der Niederlage im Liga-Gipfel gegen Tabellenführer Bayern München (0:1) bedeutet das für den Saisonendspurt: Den Champions-League-Platz sichern und bereit sein, falls der deutsche Rekordmeister doch noch schwächeln sollte

Doch die von Favre mit kryptischen Aussagen nach dem Bayern-Spiel selbst losgetretenen Spekulationen beschäftigen den Vizemeister immer noch. So betonte Sportdirektor Michael Zorc am Freitag nochmals, „dass Klubboss Aki Watzke deutliche Worte gefunden und klargestellt hat, dass wir keine Trainerdiskussion führen“. Trotz sieben Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter „bleiben wir ruhig“, hob Zorc hervor.

Die Rückrunde der Schwarz-Gelben kann sich mit neun Siegen aus elf Spielen mehr als sehen lassen. Ein Schlüsselmoment dafür ist das Hinspiel gegen Paderborn gewesen, als der BVB nach einer unterirdischen Leistung in der ersten Halbzeit und einem 0:3-Rückstand nur mit großer Mühe noch ein 3:3 erkämpfte.

„Nach dem Spiel haben einige Prozesse in der Mannschaft stattgefunden. Da ist eine Eigendynamik losgetreten worden. Seitdem sind viele positive Prozesse entstanden“, sagte Zorc, der aber weiteres Steigerungspotenzial ausgemacht hat. Man müsse auch in den Schlüsselspielen „100 Prozent oder noch mehr“ abrufen: „Da haben wir Potenzial, uns zu verbessern.“

Mahmoud Dahoud fehlt dem BVB für den Rest der Saison

Mit einem Sieg beim Aufsteiger soll der BVB wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. „Wir wollen so wie in der Rückrunde weiterspielen. Es werden sechs sehr schwere Spiele“, sagte Favre, den personelle Sorgen plagen. Der Schweizer verkündete das Saison-Aus des zuletzt formverbesserten Mittelfeldspielers Mahmoud Dahoud (Knieverletzung).

In Paderborn fehlen zudem Torjäger Erling Haaland, Kapitän Marco Reus, Nico Schulz und Dan-Axel Zagadou. Dafür stellte Favre Jungstar Jadon Sancho und Nationalspieler Emre Can eine Rückkehr in die Startelf in Aussicht.

Bei Paderborn ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt angesichts von acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz gering. Aufgeben wollen die Ostwestfalen nicht, aber Trainer Steffen Baumgart weiß: „Wir können alles geben und kriegen vielleicht trotzdem den Arsch voll.“ (dpa)