BVB-Sorgen: Niklas Süle muss im DFB-Pokal bei Schott Mainz verletzt raus

Mainz. Dortmunds Probleme in der Innenverteidigung werden größer. Im BVB-Pokalspiel beim TSV Schott Mainz hat sich Niklas Süle verletzt.

Plötzlich konnte Niklas Süle nicht mehr aufrecht stehen. Borussia Dortmunds Verteidiger stützte sich auf seinen Knien ab, sein Blick war schmerzverzerrt. Abwehr-Kollege Mats Hummels konnte schon erahnen, dass es Süle wohl schlimmer erwischt hatte. Der 34-Jährige schob den Ball ins Aus, damit Süle behandelt werden konnte.

Zum Weiterspielen reichte es für den 27-Jährigen, der sich den unteren Rücken hielt, im Erstrunden-Pokalspiel gegen TSV Schott Mainz nicht, nach 29 Minuten kam Nico Schlotterbeck in die Partie. Der BVB führte zu diesem Zeitpunkt mit 2:0.

BVB sucht nach einem neuen Verteidiger

Die Sorgen beim BVB in der Innenverteidigung werden damit wieder größer. Schlotterbeck, 23, hatte sich ja erst zu der Partie in Mainz fit gemeldet. Der Nationalspieler hatte sich während der USA-Reise das Knie verdreht und war vorzeitig zurück nach Deutschland geflogen. Den Rest der Vorbereitung bestritten die Dortmunder bloß mit zwei gesunden Profi-Innenverteidigern: Hummels und Süle. Weil die Personalsituation im Abwehrzentrum ohnehin angespannt ist, fahndet der BVB nach Verstärkung.

Abwehr-Talent Soumaila Coulibaly wird vom BVB verliehen

Am Freitag wurde bekannt, dass Soumaila Coulibaly, 19, und bislang Innenverteidiger Nummer vier, an den belgischen Meister Royal Antwerpen verliehen wird. Kapitän Emre Can wäre nur Notnagel, ist eigentlich als Sechser eingeplant. Daher möchten die Dortmunder Verantwortlichen noch einen entwicklungsfähigen Verteidiger verpflichten.

Nun aber hoffen sie erstmal darauf, dass es Süle mit seiner Rückenverletzung nicht zu schlimm erwischt hat.

BVB: Weitere News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB