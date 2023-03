BVB-Frust nach 2:2 auf Schalke: Sebastian Kehl fand Spieler zu lässig

Gelsenkirchen. Das 2:2 auf Schalke war für den BVB zu wenig. Sportdirektor Sebastian Kehl war verärgert - weil der Punktverlust komplett selbstverschuldet war.

Der Ärger war schon von weitem zu spüren. Marius Wolf trat mit finsterem Blick aus der Kabine von Borussia Dortmund und man sah dem Rechtsverteidiger an, wie sehr dieses 2:2 (1:0)-Unentschieden beim FC Schalke 04 in ihm arbeitete. Und bald hörte man es auch, denn Wolf trat vor die Journalisten und legte in grimmigem Ton einen Auftritt hin, der handgestoppte 91 Sekunden dauerte und sich vor allem auf zwei Thesen reduzieren ließ: schlechte Dortmunder Chancenverwertung und demzufolge schlechte Dortmunder Laune.