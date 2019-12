Mainz. Der BVB gewann 4:0 bei Mainz 05 – und doch war Sportdirektor Michael Zorc nach dem Abpfiff wegen eines nicht gegebenen Elfmeters erbost.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc kritisiert Schiedsrichter: „Komplett fußballfremd“

Michael Zorc war sichtlich aufgebracht. Wild gestikulierend diskutierte der Sportdirektor von Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit des Bundesligaspiels bei Mainz 05 mit dem Vierten Offiziellen Mike Pickel. Gesprächsthema: die Szene aus der 1. Minute, als der Mainzer Jeremiah St. Juste bei einer Grätsche im Strafraum den Ball erst an den einen, dann an den anderen Arm bekam, Schiedsrichter Benjamin Cortus aber nicht auf Elfmeter entschied – und Video-Assistent Benjamin Brand keine Einwände hatte.