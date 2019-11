BVB-Star Sancho sorgt mit Disziplinlosigkeit erneut für Wirbel

Barcelona. Beim Champions-League-Spiel des BVB in Barcelona saß Jadon Sancho erst einmal auf der Bank. Grund war eine erneute disziplinarische Verfehlung.

Die Kappe tief ins Gesicht gezogen, Kopfhörer im Ohr und den Blick starr nach vorne gerichtet – Jadon Sancho wollte erkennbar nicht angesprochen und von niemandem angesprochen werden, als er am Donnerstagnachmittag den kurzen Weg vom Gepäckband des Dortmunder Flughafens zum Mannschaftsbus zurücklegte. Der Angreifer von Borussia Dortmund hatte am Vortag wieder einmal mächtig für Wirbel gesorgt. Am Tag des Champions-League-Spiels beim FC Barcelona (1:3) verpasste der 19-Jährige das Frühstück mit der Mannschaft und das Anschwitzen, zur Mannschaftsbesprechung erschien er zu spät. Ein entsprechender Bericht des WDR deckt sich mit Informationen dieser Redaktion. Zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Der BVB wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Trainer Lucien Favre hatte Sancho in Barcelona daraufhin zunächst auf der Bank gelassen – und dies folgendermaßen begründet: „Wir brauchen Spieler, die fokussiert und bereit sind.“ Als es zur Pause 0:2 stand, kam der schnelle, dribbelstarke Angreifer dann aber doch, erzielte noch das Tor zum 1:3, traf zudem einmal die Latte und belebte das Dortmunder Spiel sichtlich.

Sportlich für Borussia Dortmund unverzichtbar

Damit unterstrich er noch einmal das Dilemma, in dem der BVB steckt. Er braucht Sancho unbedingt, sportlich ist der Mann mit der Nummer 7 unverzichtbar. Der aber erweckt zunehmend den Eindruck, dass er mit Dortmund gedanklich bereits abgeschlossen hat und den Verantwortlichen allzu gerne auf der Nase herumtanzt.

Schon unter Trainer Peter Stöger wurde er nach mehreren disziplinarischen Vorfällen vorübergehend zur U23 verbannt. Vor einem Monat erst griff der BVB ein weiteres Mal hart durch und suspendierte den Engländer für das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) – er war mit einem Tag Verspätung von seiner Länderspielreise zurückgekehrt. Sancho musste zudem eine Geldstrafe von 100.000 Euro zahlen – erweckt aber nicht den Eindruck, daraus gelernt zu haben.​