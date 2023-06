BVB-Star Sebastien Haller drückt Frankfurt Daumen: Schreibt Geschichte

Berlin. Borussia Dortmunds Stürmer Sébastien Haller hat Eintracht Frankfurt vor dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig die besten Wünsche übermittelt.

Im BVB-Dress fühlt er sich wohl, dennoch drückt er den alten Klubkollegen an diesem Samstag die Daumen: Borussia Dortmunds Stürmer Sebastien Haller hat seinen ehemaligen Mitspielern von Eintracht Frankfurt vor dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig die besten Wünsche übermittelt. „Ich glaube nicht, dass Ihr noch mehr Motivation braucht. Schreibt Geschichte, wie wir es in der Vergangenheit geschafft haben. Ich hoffe, Ihr werdet die Trophäe in den Himmel recken“, sagte Haller in einem am Samstag von der Eintracht veröffentlichten Video des Franzosen.

Der 28 Jahre alte Haller gewann 2018 den DFB-Pokal mit der Eintracht, es war bis dato die letzte Finalteilnahme der Hessen in dem Wettbewerb. Am Abend (20 Uhr) trifft das Team von Trainer Oliver Glasner im Berliner Olympiastadion auf Titelverteidiger RB Leipzig. Haller war nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung in der Rückrunde wieder für den BVB aktiv. In der Vorwoche verspielten die Dortmunder am letzten Bundesliga-Spieltag den Meistertitel mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05. Meister wurde zum elften Mal in Serie der FC Bayern.

Polizei verhindert Aufeinandertreffen der Fans

Tausende Fans von Eintracht Frankfurt waren schon am Samstagnachmittag vom Theodor-Heuss-Platz zum Pokalfinale im Berliner Olympiastadion gezogen. Dabei blieb es friedlich, wie ein Sprecher der Berliner Polizei sagte. Lediglich ein paar Nebeltöpfe seien gezündet worden. Rund 3000 Frankfurter hätten an dem Fanmarsch teilgenommen. Der Platz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hammarskjöldplatz, wo die Anhänger von Frankfurts Gegner RB Leipzig feierten. Zu Zusammenstößen zwischen den Fangruppen kam es nicht, sagte der Sprecher der Polizei. Das habe man verhindert. Auch die Leipziger seien nun auf dem Weg zum Stadion.

In 160 Fanbussen waren sie aus Leipzig gekommen. Auch die Polizei sprach um 15 Uhr von rund 3000 friedlich Feiernden. Die Mannschaft des Titelverteidigers spendierte den Fans von der bisher erspielten Pokalprämie eine Runde Freibier im Wert von etwa 25.000 Euro. Klub-Botschafter Perry Bräutigam eröffnete das Fest. Auch RB-Aufstiegsheld Dominik Kaiser sprach auf der Bühne. Dazu gab es Musik und weiteres Bühnenprogramm. (fs/dpa/sid)

