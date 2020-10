BVB startet nach Rom: Piszczek dabei, Akanji nicht

Dortmund. Borussia Dortmund ist auf dem Weg zum Champions-League-Spiel in Rom. Bei Lukasz Piszczek besteht die Hoffnung auf einen Einsatz.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich am Montagmorgen auf dem Weg nach Rom gemacht, wo das Team von Trainer Lucien Favre Dienstag in die Champions League startet. Bei der Partie gegen Lazio (21.00 Uhr/Sky) plagen den BVB allerdings personelle Probleme in der Abwehr.

Grund sind die Ausfälle von Emre Can (gesperrt), Dan-Axel Zagadou (Knieverletzung), Nico Schulz (Muskelfaserriss) Manuel Akanji. Der Schweizer war Anfang Oktober positiv auf das Corona-Virus getestet worden und befand sich bis Samstag in häuslicher Quarantäne. Da er in dieser Zeit allerdings nicht trainiert hat, trat der 25-Jährige die Reise nach Rom gar nicht erst an.

BVB: Thomas Delaney könnte erneut in der Verteidigung aushelfen

Im Flieger sitzt allerdings Lukasz Piszczek. Der 35-jährige Routinier verletzte sich beim 1:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende am Auge und musste schon früh ausgewechselt werden. Nun besteht allerdings Hoffnung, dass der Pole gegen Lazio auflaufen kann. „Wir müssen noch abwarten“, sagte Sportdirektor Michael Zorc bereits am Sonntag dieser Redaktion.

Ersetzt wurde Piszczek beim Spiel in Sinsheim vom gelernten Mittelfeldspieler Thomas Delaney, der in ungewohnter Rolle allerdings überzeugen konnte. „Er hat eine klasse Leistung gezeigt“, lobte Zorc. Gut möglich, dass der Däne in Rom erneut in der Innenverteidigung auflaufen wird. (fs)