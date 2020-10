BVB startet Vorbereitung auf Bielefeld – Hazard tritt kürzer

Dortmund. Der BVB startet mit Corona-Tests und einer Trainingseinheit in die Vorbereitung auf Bielefeld. Thorgan Hazard setzt mit dem Training aus.

Nur einen Tag nach dem 2:0-Sieg gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League geht der Blick bei Borussia Dortmund schon wieder nach vorne – auf das anstehende Bundesliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Am Donnerstag nahmen die Reservisten vom Vortag die Vorbereitung auf. Nur Thorgan Hazard, erst kürzlich nach einem Muskelfaserriss zurückgekehrt, trat ein wenig kürzer und absolvierte lediglich ein paar Runden um den Platz.

Torschusstraining beim #BVB. Wie hier im Video zeichnet sich bislang vor allem @passlack_felix als Torschütze aus. pic.twitter.com/gNLIC0Hohx — Sebastian Weßling (@fluestertweets) October 29, 2020

Bei strahlendem Sonnenschein war auch der Spaß groß unter den BVB-Profis, die vor allem am Torabschluss feilten. Nach den üblichen Aufwärm- und Passübungen teilte das Trainerteam die Spieler in zwei Mannschaften auf, die aus unterschiedlichen Situationen aufs Tor schießen mussten.

Dabei zeichnete sich besonders Felix Passlack aus, der seiner Mannschaft mit sechs Treffern zum Sieg verhalf – und der nach der Einheit in eine neue Rolle schlüpfte: Er stellte sich ins Tor und ließ sich von einigen Mitspielern die Bälle um die Ohre schießen. Schnell wurde eine Wette daraus: Wenn mindestens drei Bälle nicht im Torlanden würden, hätte Passlack gewonnen – und genauso kam es.

BVB nach dem Training mit Corona-Tests

„Matze, hast du das gesehen?“, rief er nach einer besonders gelungenen Parade in Richtung des Torwarttrainers Matthias Kleinsteiber. Hatte er nicht, aber er versprach lachend, sich später das Video anzuschauen. Allerdings dürften auch in Zukunft eher Roman Bürki und Marwin Hitz das BVB-Tor hüten, zuletzt hatte es ja schon um die beiden eine kleine Diskussion gegeben, weil sich Favre nicht klar zu Bürki als seiner Nummer 1 bekannt hatte.

Ein ernstes Thema aber ließ die Dortmunder auch am Donnerstag nicht los, nämlich die Corona-Pandemie: Nach dem Training mussten die Spieler zum Abstrich, die Corona-Testungen standen an – in Zeiten steigender Infektionszahlen wird noch stärker Wert auf ein striktes Testprogramm gelegt.​