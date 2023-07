BVB stellt neues Cup-Trikot vor: So sieht es aus

Las Vegas. Borussia Dortmund spielt in der kommenden Saison wieder in drei Trikots. Nun ist eine Variante präsentiert worden.

Die US-Amerikaner lieben die Show, und dem konnte sich auch Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nicht entziehen. Am Samstagabend Ortszeit - in der deutschen Heimat mitten in der Nacht zu Sonntag – lud der BVB gemeinsam mit Ausrüster Puma zur Präsentation des Cup-Trikot, das die Dortmunder in der kommenden Saison im DFB-Pokal und in der Champions League tragen werden.

Sebastien Haller, Karim Adeyemi, Emre Can, Lokalheld Giovanni Reyna und weitere Profis trugen die neuen Shirts, als sie über den berühmten Strip von Las Vegas schlenderten. Zuvor präsentierte der Klubs die gelben Trikots mit schwarzem Kragen auf dem High Roller, dem zweitgrößten Riesenrad der Welt. Sponsor des Cup-Trikots ist Evonik, auf den Bundesliga-Shirts steht dagegen das 1&1-Logo.

Rund 500.000 Exemplare verkauft der Klub pro Saison. Ohne Flock wird das Trikot für 89,99 Euro im Shop angeboten.

BVB: News und Hintergründe

