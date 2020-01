Augsburg. Erling Haaland traf in Augsburg dreimal. BVB-Sportchef Michael Zorc staunte über die Reaktion des erst 19-Jährigen auf die Glückwünsche.

BVB-Torjäger Erling Haaland überrascht auch mit Gelassenheit

Der neue Mann erwies sich auch abseits des Rasens als erstaunlich treffsicher. Zumindest erzählte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc in den Katakomben des Augsburger Stadions recht amüsiert von einem Gespräch, das er eben mit dem neuen Stürmer Erling Haaland geführt hatte. Zorc hatte dem 19-jährigen zu dessen beeindruckendem Debüt mit drei Toren gratuliert. „Und er hat geantwortet: Dafür haben Sie mich doch gekauft“, sagte Zorc und lachte.

BVB: Trotz Trainingsrückstandes ist Erling Haaland treffsicher

Ansonsten war dem 57-Jährigen nach dem 5:3-Sieg des BVB beim FC Augsburg nicht zum Lachen zumute. „Unser Defensivverhalten war erneut nicht gut, und das betrifft nicht nur die Abwehr“, schimpfte er am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das kann ich nicht erklären, und das muss deutlich angesprochen werden.“ Doch dank Haalands Dreierpack wurde der Fehlstart ins Jahr 2020 noch abgewendet – und die erhoffte Aufholjagd auf den um sieben Punkte enteilten Spitzenreiter RB Leipzig muss nicht gleich wieder abgeblasen werden. Und das, obwohl Trainer Lucien Favre den Norweger erst nach rund einer Stunde eingewechselt hatte – wegen Knieproblemen in der Vorbereitung hatte er noch Trainingsrückstand.

Nicht nur deswegen war dieser Einstand außergewöhnlich: Letztmals drei Tore beim BVB-Debüt hatte im August 2013 Pierre-Emerick Aubameyang erzielt – ebenfalls in Augsburg. Haaland war erst der siebte Bundesliga-Spieler, der beim Debüt dreimal traf. Und nur einer von denen war bislang jünger: der damals 18-jährige Walter Bechtold im Jahr 1965 für Eintracht Frankfurt.

BVB lag bei der Einwechselung schon mit 1:3 zurück

Als Haaland den Platz betrat, deutete wenig auf eine Dortmunder Heldengeschichte hin: Eben hatte Florian Niederlechner das 3:1 für Augsburg erzielt (55.), nachdem er schon das 1:0 gemacht hatte (34.). Marco Richter hatte das 2:0 beigetragen (46.), Julian Brandt auf 1:2 verkürzt (49.). Aber Haaland brauchte nur 183 Sekunden, um erstmals nachhaltig in Erscheinung zu treten: Da steckte Jadon Sancho den Ball links im Strafraum durch, und der Stürmer schoss mit dem ersten Kontakt platziert ins lange Eck (59.).

Später umkurvte Thorgan Hazard Augsburgs Torhüter Tomas Koubek und legte quer, Haaland schob ein (70.). Und dann lief der Angreifer nach Steilpass von Marco Reus von der Mittellinie allen Abwehrspielern davon und traf per Flachschuss aus 15 Metern (79.). Zwischenzeitlich hatte Sancho das 3:3 erzielt (61.).

„Ich fühle mich absolut fantastisch“, sagte der Norweger erfreut. „Ich wollte mit positiver Energie reinkommen und versuchen, das Spiel zu drehen.“ Viel mehr wollte er zum eigenen Auftritt nicht sagen – das übernahmen dafür andere. „Ein großartiger Transfer und ein großartiger Typ, an dem wir noch viel Freude haben werden“, sagte Abwehr-Routinier Mats Hummels. „Das war ein Traumdebüt“, lobte Zorc. Und auch Trainer Lucien Favre geriet regelrecht ins Schwärmen.

BVB-Trainer Favre schwärmt über Haalands Laufwege

Denn der neue Mann zeigte, dass er viel mehr ist als ein 1,94 Meter großer und 87 Kilo schwerer Brecher. Er beeindruckte mit Tempo, Technik und Kaltschnäuzigkeit, vor allem aber gab er dem Dortmunder Spiel die dringend benötigte Zuspitzung. „Seine Stärke sind Läufe in die Tiefe zwischen die Abwehrspieler“, erklärte Favre. „Vorher haben wir zu oft nur quer oder zurück gespielt.“

Und Zorc hatte noch etwas gefallen: „Wir brauchen auch Jungs auf dem Platz, die Emotionen zeigen und die anderen mitreißen“, sagte der Sportdirektor. „Seine Körpersprache ist 1A.“ Die 20 Millionen, die der BVB an RB Salzburg überwies, sind gut angelegtes Geld.

Einer der wenigen Dortmunder die sich darüber nicht freuen, dürfte Paco Alcácer sein. Der Stürmer, schon vor Haalands Ankunft nur noch Ersatz, trainierte unter der Woche derart schwach, dass Favre ihn gar nicht erst mitnahm nach Augsburg – was die Abwanderungsgedanken beim Spanier noch verstärken dürfte. „Wir können nur mit elf Spielern spielen und müssen damit professionell umgehen“, fordert Zorc. Doch sollte sich ein Interessent finden und eine adäquate Ablösesumme bezahlen, würde der BVB den Spanier wohl ziehen lassen.

Haaland meldet sich schon bereit für die Startelf

Denn Haaland dürfte schon bald die Kraft für 90 Minuten haben: In Augsburg wollte ein Reporter wissen, ob es schon am Freitag gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr/Dazn) so weit sein würde. „Wie sah es denn heute aus?“, fragte Haaland zurück. „Gut“, meinte der Reporter. „Da haben Sie die Antwort“, entgegnete der Stürmer – und hatte mal eben den nächsten Treffer gesetzt.