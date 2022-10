Sichtlich unzufrieden: BVB-Trainer Edin Terzic beim Spiel in Köln.

Köln. Borussia Dortmund hat beim 1. FC Köln 2:3 verloren. Wieder mal beschäftigt sich der BVB nun mit der Einstellung der eigenen Profis.

Steffen Baumgart stampfte die Treppe herunter, die vom Rasen ins Innenleben des Kölner Stadions führt. „Das ist Spaß am Fußball“, rief er so laut, dass es jeder vernehmen konnte, ehe der Trainer des 1. FC Köln in der Kabine verschwand.