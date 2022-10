BVB-Trainer Edin Terzic schwärmt von Jude Bellingham

Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern. Kellerduell zwischen Schalke und Leverkusen. Harte Aufgaben für die beiden Pottvereine. An der Tabellenspitze geht es für Dortmund gegen Bayern darum, dass nicht wieder die berühmte M-Frage gestellt werden muss. Maloche kann Schalke. Aber reicht die Qualität auch für einen Sieg gegen Leverkusen? Das sind die Themen der aktuellen Folge, in der Moderator Nils Halberscheidt mit BVB-Reporter Marian Laske und WAZ-Sportchef Peter Müller spricht.

Dortmund. Jude Bellingham spielt bislang eine besondere BVB-Saison. Aber: Edin Terzic beschreibt, wo sich der Engländer noch verbessern muss.

Wenn der BVB am Samstag den FC Bayern empfängt, dann kann es sein, dass Jude Bellingham die Dortmunder erneut als Kapitän aufs Feld führt. Marco Reus fällt aus. Mats Hummels wird nach seiner Erkältung im Kader stehen, doch möglicherweise aufgrund der längeren Pause zunächst auf der Bank sitzen. Bellingham aber spielt immer – und überzeugt meistens.

„Er spielt eine sehr konstante Saison“, sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic am Freitag. „In der Champions League hat er schon drei Tore erzielt, das zeigt, in welcher Form er ist. Aber da kommt noch so viel in seiner Laufbahn. Wir hoffen, dass wir ihm dabei helfen können, sein Maximum zu erreichen.“ Auch beim 4:1-Erfolg in Sevilla tänzelte sich Jude Bellingham zu einem Tor und startete anschließend einen langen Lauf zu seinem Trainer. Ein Zeichen.

Jude Bellingham: 19 Jahre und schon BVB-Anführer

Der englische Nationalspieler führt die Dortmunder in einem Alter von gerade einmal 19 Jahren bereits an. Als ein Mittelfeldspieler, der Härte und Feinheit vereint.

Allerdings gebe es ein paar Themen, die Jude Bellingham verbessern könne, sagte Edin Terzic. „Es ist wichtig, dass er seine Emotionen im Griff behält. Und ich meine nicht, dass er über den Schiedsrichter meckert. Sondern, dass er anfängt, sein eigenes Spiel zu spielen. Dass er etwa anfängt, den gegnerischen Torhüter alleine anzulaufen. Da braucht er ein bisschen mehr Balance, mehr Kontrolle. Da hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

BVB-Freude: Karim Adeyemi (links) und Jude Bellingham. Foto: Getty Images

BVB-Trainer Edin Terzic hofft auf den Funken der Fans

Vielleicht kann Jude Bellingham dies auch am Samstag beweisen, wenn der BVB den FC Bayern ärgern möchte - vor über 80.000 Menschen. "Natürlich gibt es morgen Phasen, die nicht leicht sein werden. Da werden wir den Funken brauchen. Aber es ist auch unsere Verantwortung, dass wir an den Erfolg glauben. Wir müssen die Zuschauer mitnehmen, wir brauchen eine richtig gute Leistung", sagte Edin Terzic. (las)

