BVB-Trainer Favre lässt Moukoko-Einsatz gegen Brügge offen

Dortmund. Gegen Brügge könnte BVB-Talent Youssoufa Moukoko jüngster Champions-League-Spieler werden. Doch Trainer Lucien Favre will sich nicht festlegen.

Es war eine typische Lucien-Favre-Antwort. Der Trainer von Borussia Dortmund verwendete wenige Worte, um noch weniger zu sagen. Favre war nach Youssoufa Moukoko gefragt worden und nach einem möglichen Einsatz des 16-jährigen Stürmers im Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge am Dienstag (21 Uhr/Dazn). Und Favre antwortete: "Es ist schwer darüber zu sprechen und sofort antworten. Wir werden heute im Training sehen. Wir haben vorne sehr viele Spieler, wir haben viele Möglichkeiten. Wir werden sehen."

Spielberechtigt ist Moukoko zumindest. Zwar war er ursprünglich nicht für den Kader der Champions League gemeldet worden, doch der BVB hat die Möglichkeit, das Ausnahmetalent nun, da es 16 ist, über die B-Liste nachzumelden. Diese ist vorgesehen für Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 1999 geboren wurden und seit mindestens zwei Jahren im jeweiligen Klub spielen. Diese Liste muss am Tag vor dem Spiel bis 24 Uhr eingereicht werden - im Fall Moukoko also an diesem Montag.

BVB: Moukoko winken weitere Rekorde

Sollte Moukoko dann auch zum Kader gehören, könnte er einen weiteren Rekord aufstellen. Seit Samstag, seit seiner Einwechslung beim 5:2-Sieg des BVB bei Hertha BSC, ist er jüngster jemals eingesetzter Spieler in der Bundesliga. In der Champions League hält diese Marke Celestine Babayaro, ein nigerianischer Linksverteidiger,d er mit 16 Jahren, zwei Monaten und 25 Tagen für den RSC Anderlecht debütierte. Moukoko hat also noch ein wenig Zeit, er könnte den Rekord auch am 2. Dezember gegen Lazio Rom oder am 8. Dezember bei Zenit St. Petersburg knacken.

Noch etwas mehr Zeit hätte der Angreifer, um jüngster Torschütze der Königsklasse zu werden. diese Marke hat erst vor wenigen Wochen Pedri vom fc barcelona aufgestellt, der beim 5:1-Sieg gegen Ferencvaros Budapest traf und dabei 17 Jahre, zehn Monate und 25 Tage alt war. Jüngster deutscher Champions-League-Torschütze ist Moukokos Teamkollege Felix Passlack, der im August 2016 bei 8:4-Sieg des BVB gegen Legia Warschau ein Tor beisteuerte - im Alter von 18 Jahren, fünf Monaten und 24 Tagen.