BVB-Trainer Terzic: Reus keine Option für das Bayern-Spiel

Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern. Kellerduell zwischen Schalke und Leverkusen. Harte Aufgaben für die beiden Pottvereine. An der Tabellenspitze geht es für Dortmund gegen Bayern darum, dass nicht wieder die berühmte M-Frage gestellt werden muss. Maloche kann Schalke. Aber reicht die Qualität auch für einen Sieg gegen Leverkusen? Das sind die Themen der aktuellen Folge, in der Moderator Nils Halberscheidt mit BVB-Reporter Marian Laske und WAZ-Sportchef Peter Müller spricht.

Dortmund. Borussia Dortmund empfängt am Samstagabend den FC Bayern zum Topspiel. Kapitän Marco Reus wird fehlen. Einige andere könnten aber zurückkehren.

Der FC Bayern München ist am Samstag zu Gast bei Borussia Dortmund. Es ist ein Topspiel unter besonderen Vorzeichen: Keine der beiden Mannschaften ist derzeit Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Brisanz verspricht die Partie dennoch: Sowohl der BVB als auch der Rekordmeister aus München haben sich unter der Woche in der Champions League in Form für den Liga-Kracher geschossen: Dortmund beim 4:1 in Sevilla, Bayern beim 5:0 gegen Pilsen.

Bayern ohne Müller nach Dortmund

Die Münchener verkündeten bereits, dass von den an Corona erkrankten Profis Thomas Müller und Joshua Kimmich nur Letzterer eine Option für das Spiel im Ruhrgebiet sein kann.

Wie steht es um das Personal beim BVB? Was macht die Verletzung von Kapitän Marco Reus? Ist Mats Hummels nach seiner Erkältung rechtzeitig fit für das Duell mit seinem Ex-Klub?

Die Pressekonferenz im Live-Ticker:

14.20 Uhr: Über Abwehr-Routinier Mats Hummels denkt BVB-Trainer Terzic ähnlich wie über Bellingham: "Mats spielt eine sehr gute und konstante Saison." Eine Erkältung hatte ihn zuletzt ausgeschaltet, sein letztes Spiel war der Derbysieg gegen Schalke vor knapp drei Wochen. Über einen Einsatz gegen Bayern sagt Terzic: "Es geht darum, wie er sich fühlt. Gestern hat er signalisiert, dass es sehr gut aussieht. Wir wollten gucken, wie der Körper auf die Belastung reagiert. Wir wären sehr glücklich, wenn er eine Option wird."

14.15 Uhr: Terzic hält es für "gut möglich", dass der aktuelle Jude Bellingham der Beste ist, den es bislang gegeben hat. Terzic: "Er hat mehr Balance und Kontrolle in sein Siel bekommen. Das liegt nicht nur an ihm, sondern auch an den Jungs um ihn herum. Wir wissen, dass er auch Fähigkeiten auf anderen Positionen hat. Auf dem Flügel hatte er wichtige Szenen." Das wichtigste sei, dass der BVB-Mittelfeldlenker, der zuletzt zweimal als Kapitän aufgelaufen war, seine Emotionen in den Griff bekomme. "Damit meine ich nicht, dass er sich nicht mehr über Schiedsrichter aufregt, sondern dass er die Ruhe in seinem Spiel behält", sagt Terzic grinsend. "Da hat er einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind sehr glücklich, wie er sich im Training präsentiert. Und das ist noch nicht das Ende. Da kommt noch sehr viel in seiner Karriere. Wir hoffen, ihm dabei helfen zu können, sein Maximum zu erreichen."

14.10 Uhr: Der Auftritt der Dortmunder in Sevilla hat Mut gemacht. Terzic: "Wir werden es bestätigen müssen. Wenn wir dauerhaft bestehen wollen, müssen wir diese Leistung konstant abrufen."

14.06 Uhr: Im BVB-Sturm stellt sich die Frage: Moukoko oder Modeste? Edin Terzic: "Ich weiß worauf ihr hinaus wollt, ihr wollt wissen wer morgen startet." Doch eine klare Aussage gab es nicht. Im Gegenteil: "Es gibt immer Jungs die starten, es gibt immer Jungs, die beenden. Wir werden die für uns beste Möglichkeit finden. Und, ich weiß, ich wiederhole mich: Aber es gibt nichts schöneres, als wenn beide morgen treffen."

14 Uhr: Die PK mit BVB-Trainer Edin Terzic beginnt mit einer schlechten Nachricht: Kapitän Marco Reus wird nicht zum Einsatz kommen können. "Leider war er neben seiner Sprunggelenksverletzung diese Woche auch noch krank", sagt Terzic. In der Reha konnte er also nicht richtig arbeiten und trainieren.

Dortmund-Torwart Gregor Kobel, der schon mit in Sevilla war, hatte am Donnerstag fast komplett mittrainiert. "Wir gucken, wie er sich nach dem Abschlusstraining fühlt", sagt Terzic. "Er ist unsere Nummer eins." Ein Einsatz mache aber nur Sinn, "wenn er 100 Prozent fit ist".

Giovanni Reyna, Mats Hummels und Marius Wolf haben zuletzt wieder mit auf dem Platz gestanden. Werden nach überstandener Verletzung und Erkältung eher eine "Option ab der 60. Minute".

13.56 Uhr: Willkommen, um 14 Uhr geht es los.

