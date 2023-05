BVB-Trainer Terzic widerspricht Sammer-Sätzen zu Bellingham

Dortmund. BVB-Trainer Terzic tritt Sammers Sätze über Bellinghams Erziehung entgegen. Doch die Aussagen des BVB-Beraters haben einen Hintergrund.

Edin Terzic hat die Aussage nicht gesehen, sagt er, der Trainer von Borussia Dortmund hatte seinen Fernseher pünktlich zum Anpfiff des Champions-League-Spiels zwischen Real Madrid und Manchester City angeschaltet. Er hatte also nicht gehört, was Matthias Sammer alles gesagt hatte - jener Mann, der einerseits BVB-Berater ist, andererseits aber auch als Experte für den Streamingdienst Prime Video auftritt - worüber nicht jeder in Dortmund glücklich ist.

Weil dann eben Dinge passieren wie am späten Dienstagabend, als Sammer mit überraschenden Aussagen eine neue Debatte um BVB-Profi Jude Bellingham anschob. Nach einem möglichen Abgang des Mittelfeldspielers gefragt, antwortete Sammer zunächst: "Ich kann dazu noch nichts sagen. Es liegt noch nichts vor, es gibt keine Gespräche. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht, dass es der Wunsch des Vereins Borussia Dortmund ist."

Matthias Sammer sorgt für Verwunderung beim BVB

So weit, so gut - dann aber folgten Aussagen, die in der BVB-Chefetage nicht gut ankamen: "Er würde in Teilen eine bessere Erziehung bekommen als in Dortmund, weil ein 19-Jähriger ein paar Flausen im Kopf hat, was vollkommen normal ist für seine Entwicklung. Wenn er in Dortmund bleibt, wird er dort weiter reifen. Wenn er zu einem Klub wie Real Madrid kommt, muss er sich schneller und gründlicher anpassen. Ob er das möchte, wird er entscheiden."

Bessere Erziehung? Sollte das im Umkehrschluss heißen: In Dortmund ist die Erziehung schlecht? BVB-Trainer Terzic reagierte am Donnerstag betont gelassen auf Sammers Aussagen: "Ich schätze Matthias sehr, wir täuschen uns sehr häufig aus", sagte Terzic. "Zu dem Thema haben wir uns noch nicht ausgetauscht, vielleicht tun wir das ja in Zukunft noch."

BVB-Trainer Edin Terzic: Niemand kennt die Mannschaft besser als ich

Inhaltlich dürfte Terzic dann deutlichen Widerspruch hinterlegen: "Es gibt aktuell niemanden, der die Mannschaft besser kennt als ich, weil ich jeden Tagt mit den Jungs arbeiten darf", sagte er. "Und ich bin sehr glücklich, wie sich Jude jeden Tag präsentiert, wie er sich vorbereitet auf die Trainingseinheiten, wie er danach sehr professionell mit seinem Job umgeht."

Nach Informationen dieser Redaktion gab es seit Bellinghams Ankunft im Sommer 2020 keinerlei disziplinarische Probleme mit dem Jungprofi, weder erschien er verspätet zum Training noch gab er sich Vorgesetzten gegenüber respektlos. Ganz aus der Luft gegriffen sind Sammers Aussagen dennoch nicht: Immer mal wieder rasselte der Heißsporn mit Mitspielern aneinander, beschimpfte Nico Schulz nach einem Fehlpass auf dem Platz wüst und fuhr den erfahrenen Axel Witsel an, als dieser ihm in der Kabine Hinweise zu seiner Positionierung auf dem Platz geben wollte.

BVB-Mitspieler Emre Can kritisierte Jude Bellingham

In der Führungsetage wurde wegen solcher Vorfälle in der Vergangenheit durchaus die Sorge diskutiert, dass es in Zukunft schwierig sein könnte, einen Spieler wie Bellingham, der derart wichtig für die Mannschaft ist, disziplinarisch zu führen, dass dieser seinen Vorgesetzten ein Stück weit auf der Nase herumtanzen könnte - Schwierigkeiten, die es bei einem Klub mit ungleich größerer Konkurrenz wie Real Madrid wohl nicht gäbe.

Auf diesen Überlegungen dürften auch die Aussagen von Matthias Sammer gefußt haben. Allerdings: Die Befürchtungen rund um Bellingham sind bislang nicht eingetreten. Seit er dritter Kapitän ist, also deutlich mehr Verantwortung trägt, bemüht er sich um einen deutlich respektvolleren Umgang mit all seinen Kollegen. Auf dem Platz allerdings gelingt es ihm noch nicht immer, sich im Zaum zu halten, was ihm unlängst einen Rüffel von Emre Can eintrug: "Jude ist noch jung. Er muss noch viel lernen", sagte Can dem US-TV-Sender ESPN. "Auf dem Platz, hier vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern, gibt es Dinge, die darfst du nicht tun. Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen."

