BVB: TV-Experte Lothar Matthäus - Hoffe, Sebastian Kehl hat noch Geld in der Kasse

Dortmund. Dem BVB drohen schon sehr bald Personalprobleme, Lothar Matthäus sieht Handlungsbedarf. Was der TV-Experte Borussia Dortmund empfiehlt.

Die Erwartungen an Borussia Dortmund sind immer hoch. Der Vizemeister, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison seine glänzende Ausgangsposition im Fernduell mit Bayern München gegen Mainz noch verspielte und Zweiter wurde, will auch in dieser Saison ein Wort bei der Vergabe des Titels mitsprechen. Ob allerdings der große Wurf in der 61. Bundesliga-Saison gelingt? Wurde das schmeichelhafte 1:0 zum Auftakt gegen 1. FC Köln noch als Arbeitssieg abgetan, war der BVB am Samstag im kleinen Derby beim VfL Bochum (1:1) nahe dran, als Verlierer den Platz zu verlassen. Vor allem in den ersten 45 Minuten blieben die Dortmund vieles schuldig. Es geht holprig zu beim BVB.

Das sieht auch Sky-Experte Lothar Matthäus so. „In Dortmund vermisst man aktuell nicht nur Bellingham, sondern vieles mehr. Man kann von Glück reden, dass es vier Punkte aus zwei Spielen geworden sind, obwohl man so schlecht spielt“, schrieb der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

„BVB braucht definitiv Verstärkungen“

Der Rekordnationalspieler argumentiert ruhig und sachlich: „Schon die Kölner waren letzte Woche besser und in Bochum war von Souveränität auch wenig zu sehen. Ich sage es ungerne, aber das bittere Unentschieden am letzten Spieltag gegen Mainz, hat deutlich Spuren hinterlassen. Es braucht definitiv Verstärkungen.“

Für Matthäus seien drei Innenverteidiger und drei Außen auch zu wenig. „Bevor es losgeht mit Verletzungen und Sperren und die Lösung wieder lautet: Can nach hinten oder Süle nach rechts, sollte eingekauft werden. Ich hoffe, Sebastian Kehl hat noch etwas Geld in der Kasse und kann das gut anlegen. Aber ich bin sicher, er gibt sein Bestes, um die Mannschaft zu verstärken. Denn sie hat es nötig. Gegen Köln und Bochum waren sicherlich sechs Zähler eingeplant, somit fehlen zwei in der Rechnung gegen Teams, die am Ende eigentlich sehr weit weg vom BVB stehen müssten.“ (Gold)

