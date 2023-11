BVB und die Stürmertore: Was Niclas Füllkrug noch fehlt

Fußball inside: Dortmund und Schalke: Von Trendwende und Gradmessern

Läuft bei Schalke aktuell wirklich die Trendwende? Wie gut ist die Mannschaft von Borussia Dortmund wirklich? Und wie riechen eigentlich umgestoßene Böcke? Fragen, die sich sportlich erst in den kommenden Tagen und Wochen klären werden. FUNKE Sportchef Sebastian Weßling, Schalke-Experte Andi Ernst und Moderator Nils Halberscheidt schauen sich aber schon in der aktuellen Folge gemeinsam an, was für eine positive Entwicklung bei Dortmund und Schalke spricht und wo es aktuell noch Fragezeichen gibt.

Video: FUNKE Foto & Video