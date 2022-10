BVB und zwei Underdogs machen dem FC Bayern das Leben schwer

Essen. Union gegen BVB, Bayern gegen Freiburg: An der Bundesliga-Spitze ist endlich was los. Zwei Underdogs sind auf den Spuren von Leicester City.

Wer die Augen vor der Bundesliga für gut zwei Monate verschlossen hätte, würde sie sich jetzt kräftig reiben. Zu dem Zeitpunkt, am dritten Spieltag, war alles wie immer: Der FC Bayern thronte an der Spitze, in den ersten drei Partien hatten die Münchener die Konkurrenz wieder deklassiert. Rekordstart mit drei Siegen und 15:1 Toren. Es drohte eine weitere Spielzeit der Bayern-Dominanz, die ersten Dortmund-Fans schickten schon ironisch Glückwünsche zur Meisterschaft. Nun aber, nach dem neunten Spieltag, ist die Bundesliga an der Spitze so ausgeglichen und spannend wie lange nicht.