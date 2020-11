Exakt 152 Tage ist es her, dass Dan-Axel Zagadou sein bislang letztes Pflichtspiel für Borussia Dortmund absolvieren konnte. In der Saisonvorbereitung brach eine Außenbandverletzung im Knie wieder auf und setze den 21-jährigen Verteidiger die vergangenen Monate außer Gefecht.

Mehr BVB-News: Alle Hintergründe zu Borussia Dortmund:

Für Zagadou eine harte Zeit, wie er am Donnerstag in einer Medienrunde zugegeben hat – zumal es nicht die erste Verletzung seiner noch jungen Profi-Karriere war. „Es ist nicht schön, mit 21 Jahren schon mehrfach verletzt gewesen zu sein“, sagte er. „Trotzdem habe ich immer an meine Stärke geglaubt. Ich lebe professionell, ich ernähre mich gesund, aber Verletzungen können jederzeit passieren und gehören zum Profigeschäft leider dazu. Man muss mental stark genug sein, um das zu akzeptieren.“

BVB-Profi Dan-Axel Zagadou absolvierte weite Teile seiner Reha in Paris

Und die nötige mentale Stärke, versicherte Zagadou, habe er. Kraft geholt hat er sich in seiner Leidenszeit auch in seiner Heimat Paris. Denn statt die Reha in Dortmund zu absolvieren, ging der 1,96 Meter große Innenverteidiger zu Saisonbeginn nach Frankreich, um dort im Kreise seiner Familie mit einem Personal Trainer zu arbeiten. „Meine Familie hat mich in dieser Phase sehr unterstützt“, erklärte er.

Um weiteren Verletzungen in den kommenden Monaten und Jahren vorzubeugen, hat sich Zagadou in der Reha besonders um Stabilität im Knie bemüht. „Ich hatte ein spezielles Programm“, sagte er. „Auch als ich zurück in Dortmund war, habe ich mit den Reha-Trainern speziell an der Kräftigung meines Knies gearbeitet. Insgesamt war das Krafttraining ein wichtiger Punkt. Die Physiotherapeuten und das Reha-Team hier in Dortmund haben sich perfekt um mich gekümmert.“

BVB: Dan-Axel Zagadou hofft auf baldiges Comeback

Seit dem 11. November trainiert der Abwehr-Hüne wieder im Kreise der Mannschaft, nachdem er dort zunächst noch viel individuell arbeiten musste, ist er auf einem guten Weg, schon bald wieder in der Bundesliga aufzulaufen. Das kommende Ligaspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt für den Franzosen zwar noch zu früh, aber Zagadou glaubt, schon bald sein Comeback feiern zu können. „Es geht mir gut, mental bin ich fit, auch körperlich habe ich mich gut von der Verletzung erholt. Ich denke, dass ich der Mannschaft schon bald wieder helfen kann.“

Gut möglich, dass der 21-jährige Abwehrmann den Schwarz-Gelben aber schon in der kommenden Woche wieder zur Verfügung steht. Für den BVB genau zur richtigen Zeit, denn bis Weihnachten wartet ein Mammut-Programm auf den Vizemeister. Acht Spiele in drei Wettbewerben stehen bis zum 22.12. für Zagadou und seine Kollegen an. Spiele, in denen Rotation entscheidend sein wird.