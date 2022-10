BVB vor Einzug ins Achtelfinale der Champions League: Um so viel Geld geht es

Dortmund. Gegen den FC Sevilla kann der BVB das Weiterkommen in der Champions League sichern. Es geht um viel Geld und Rückenwind für die Bundesliga.

Niklas Süle greift erst einmal zu. Vor dem Presseraum im Dortmunder Stadion ist ein Tablett mit Sandwiches aufgebaut. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler der Borussia schnappt sich eines, beißt genüsslich hinein und plaudert dann mit einigen umstehenden Journalisten. Einen Tag vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Sevilla an diesem Dienstag (21 Uhr/Prime) geht es beim BVB entspannt zu, das zeigt nicht nur diese Szene. Später sitzt Süle auf dem Podium und soll erzählen, was er an seinem Trainer Edin Terzic schätzt, der direkt daneben Platz genommen hat. „Ich hatte noch nie einen Trainer, der so mit seinem Verein verbunden ist“, sagt Süle nach kurzem Überlegen und schiebt viele weitere Nettigkeiten hinterher. „Niki, du spielst natürlich morgen“, antwortet Terzic grinsend. „Nach diesen Worten bleibt mir ja nichts anderes übrig.“