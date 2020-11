Kommentar BVB vs. Bayern: Das wichtigste Duell des deutschen Fußballs

Essen. Der BVB und FC Bayern sind die beiden deutschen Klubs mit internationaler Strahlkraft. Noch mehr Öde an der Spitze wäre fatal. Ein Kommentar.

Der Profifußball misst die Relevanz eines Spiels gerne daran, in wie viele Länder es übertragen wird. In der Bundesliga gibt es nicht viele Partien, bei denen man sich ernsthaft vorstellen kann, dass Leute am anderen Ende der Welt gebannt auf einen Bildschirm starren. Die Ausnahme: Borussia Dortmund trifft auf Bayern München. Es sind die beiden einzigen deutschen Klubs mit internationaler Strahlkraft.