BVB: Warum Haaland in der Champions League spielen darf

Wie man Tore in der Champions League schießt, weiß Erling Haaland. Acht Stück hat er in der Hinrunde der Königsklasse für Red Bull Salzburg erzielt. Nun hat ihn der BVB verpflichtet. Und nicht wenige fragen sich, ob Haaland, obwohl er schon in der Gruppenphase für Salzburg über den Rasen lief, weiterhin in dem Wettbewerb auflaufen darf. Die eindeutige Antwort: ja.

BVB trifft in der Champions League auf Paris Saint-Germain

Die Uefa hat die Regeln mittlerweile gelockert. Der BVB-Neuzugang darf also mitmischen, wenn die Dortmunder im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain antreten und auf Ex-Trainer Thomas Tuchel treffen.

Die Regeln sind eindeutig. Sie nutzen dem BVB.

In Artikel 45.01 steht: "Ab dem Achtelfinale darf ein Verein höchstens drei neue spielberechtigte Spieler für die im laufenden Wettbewerb verbleibenden Spiele nachmelden. Die Nachmeldung muss bis spätestens 3. Februar 2020 erfolgen. Diese Frist ist nicht erstreckbar."

In Artikel 45.02 steht: "Zwei Einzelne oder alle Spieler des oben genannten Kontingents von drei Spielern dürfen in der Qualifikationsphase, in den Playoffs bzw. in der Gruppenphase der UEFA Champions League oder der UEFA Europa League von einem anderen Klub eingesetzt worden sein."

Deswegen darf der BVB Erling Haaland in der Champions League einsetzen. Der 19-Jährige hat im Revier einen Vertrag bis zum Jahr 2024 unterschrieben. Am 3. Januar wird der Norweger zur Mannschaft stoßen und tags darauf mit ihr ins Trainingslager nach Marbella (Spanien) reisen.

BVB zahlt 20 Millionen Euro für Erling Haaland

Nach den Informationen dieser Redaktion hat der BVB 20 Millionen Euro für Haaland an Salzburg überwiesen. Der Angreifer steigt bei der Borussia zu den Topverdienern auf. Der 1,94 Meter große Mittelstürmer hat eine überragende Hinrunde für die Salzburger gespielt. In 22 Pflichtspielen gelangen ihm 28 Tore, acht davon in der Gruppenphase der Champions League. (las)