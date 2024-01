Jadon Sancho ist zurück beim BVB: In Darmstadt gehört er zum Kader.

Darmstadt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat im Sky-Interview offen über Jadon Sancho gesprochen. Er verteidigt den Engländer, nennt aber ein Problem.

Hans-Joachim Watzke hat Rückkehrer Jadon Sancho gegen den Vorwurf mangelnder Disziplin in Schutz genommen. „Der Jadon hat gar kein Disziplinproblem, ich weiß nicht, wer das immer erzählt hat“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Spiel bei Darmstadt 98 am Samstagabend bei Sky. „Der Jadon hat nur ein Problem, er kommt ab und zu mal zu spät. Er hat nur eine Uhr, die ist nicht so ausgeprägt.“ Der 23-Jährige sei „ein ganz lieber Junge, aber ab und zu kam er mal zu spät. Aber damit muss man umgehen.“

Sancho ist auf Leihbasis von Manchester United bis zum Sommer zurück zum BVB gekommen. Der englische Fußball-Nationalspieler lief bereits von 2017 bis 2021 für Dortmund auf. Anschließend war für 85 Millionen Euro zu Man United in die Premier League gewechselt. „Der Ball ist immer noch sein Freund, aber er hat lange nicht gespielt, das wissen wir auch“, sagte Watzke. Der Fußball-Fan komme nicht ins Stadion, um pünktliche, sondern gute Fußballer zu sehen, schob der BVB-Boss nach. Sancho sitzt in der Partie in Darmstadt zunächst auf der Bank.

BVB-Rückkehrer Jadon Sancho hatte Ärger bei Manchester United

Bei Manchester United wurde Sancho in dieser Saison aufgrund schlechter Trainingsleistungen suspendiert. Der hochveranlagte Offensivspieler schrieb anschließend in den Sozialen Netzwerken, dass er zum „Sündenbock“ gemacht werde. Sancho verweigerte eine Entschuldigung und trainiert seitdem nur noch individuell. Beim BVB möchte er zu alter Stärke zurückfinden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB