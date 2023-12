BVB-Wechsel: Großkreutz sagte Bayer ab - für die Freunde

Dortmund Kevin Großkreutz verriet, dass er 2015 Gespräche mit Bayer Leverkusen führte - die Gespräche aber früh abbrach. Wegen Kölner Freunde.

2015 stand Kevin Großkreutz am Scheideweg. Der Mittelfeldspieler spielte in den Planungen seines Herzensvereins Borussia Dortmund sportlich keine große Rolle mehr. Man hatte ihm nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Bereits die Rückrunde 2014/2015 verpasste er aufgrund von Verletzungen. Wie er nun in seinem Podcast „Viertelstunde Fußball“ sagte, gab es zum damaligen Zeitpunkt auch Gespräche mit Bayer Leverkusen. Diese habe er aber frühzeitig abgebrochen, erklärte er seinem Co-Podcast-Host Cornelius Küpper.

„Weißt du eigentlich, dass ich mal ein Angebot von Leverkusen hatte?“, fragte der Ex-BVB-Profi seinen Gesprächspartner in der letzten Ausgabe zu Weihnachten. „Als ich 2015 gewechselt bin“, schob der 35-Jährige, der inzwischen für den SV Wacker Obercastropin der Westfalenliga spielt, hinterher.

Großkreutz hat viele Freunde in Ultraszenen von Köln und Dortmund

Thomas Tuchel, der damals neu zum BVB kam, hatte Großkreutz aussortiert. Ein neuer Verein musste her. 2015 wäre Leverkusen sportlich durchaus reizvoll gewesen, spielte der Klub doch in der Champions-League-Gruppenphase. „Ich habe mich für meine Freunde entschieden. Ich habe meinem Berater damals gesagt: ‚Ich könnte es einfach nicht mit mir vereinbaren, wenn ich zu Leverkusen gehen würde‘“, sagte Großkreutz nun in seinem Podcast.

Kevin Großkreutz spielte heute für den SV Wacker Obercastrop. Foto: Thorsten Tillmann / Essen

Freunde? Ja, er spielt damit auf die Fanfreundschaft zwischen den Ultras des 1. FC Köln und Borussia Dortmund an. Großkreutz entspringt der Dortmunder Fanszene, hat viele Freunde in den Ultragruppen. Heute fährt er regelmäßig mit ihnen zu den Spielen, auch auswärts ist er immer wieder dabei. Das gilt auch für Spiele des 1. FC Köln. Erst kürzlich erzählte er, dass der den 1. FC Köln zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg begleitete. Zudem ist er eng mit Lukas Podolski befreundet, der beim „Effzeh“ eine Legende ist. Deshalb habe er nicht für Bayer Leverkusen spielen können.

Großkreutz wechselte 2015 zu Galatasaray Istanbul

Statt nach Leverkusen wechselte Großkreutz im Sommer 2015 zu Galatasaray Istanbul. Dort hatte der damalige deutsche Nationalspieler, der 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister wurde, aber kein Glück. Sein Wechsel ging erst sehr spät über die Bühne. Wegen Formfehlern bei der Registrierung zum Spielbetrieb durfte Großkreutz schlussendlich nicht eine Partie für Galatasaray absolvieren. Nach einem halben Jahr wechselte er dann zum VfB Stuttgart.

