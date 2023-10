Borussia Dortmund BVB: Werder-Fans mit eindeutiger Botschaft an Niclas Füllkrug

Dortmund. Beim Heimspiel gegen Werder Bremen trifft Niclas Füllkrug erstmals auf seinen Ex-Klub. Die Bremer Anhänger haben einen Spruchband für ihn.

Es ist keine zwei Monate her, dass sich Niclas Füllkrug von Werder Bremen verabschieden musste. Der Stürmer, der bei den Norddeutschen zum Torschützenkönig der Bundesliga gereift war, unterschrieb einen Vertrag bei Vizemeister Borussia Dortmund.

„Es ist schon eine emotionale Sache. Das ist nicht nullachtfünfzehn für mich“, sagte der 30-Jährige in einem veröffentlichten Interview von „Werder TV“. „Ich habe vier Jahre erlebt, die erstmal etwas emotional bergab gingen und dann einfach rasant bergauf.“ In Bremen sei er „meine ersten Profischritte gegangen. Deswegen ist Werder für mich ein besonderer Verein.“ Füllkrug spielte bereits in der Jugend für den Klub und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück.

Für 15 Millionen Euro folgte der Wechsel nach Dortmund, wo der Offensivspieler für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic für Torgefahr sorgen soll.

Banner für BVB-Stürmer: Füllkrug bedankt sich via Instagram

Beim Heimspiel am Freitagabend traf "Lücke", wie Füllkrug aufgrund seiner markanten Zahnstellung genannt wird, erstmals wieder auf seinen Ex-Klub. Böses Blut bei den Grün-Weißen? Nehmen die Fans dem ehemaligen Publikumsliebling den Wechsel ins Ruhrgebiet übel? Ganz und gar nicht, wie sich schon beim Warmmachen zeigte: „Danke für deinen Einsatz Lücke“, lautete der Schriftzug auf dem Banner der Werderaner, die dem Nationalspieler den Wechsel offensichtlich nicht ankreiden.

Die Reaktion von Füllkrug folgte nach dem Spiel: Bei Instagram bedankte er sich in seiner Story: "Vielen Dank für die tolle Geste".

Und so ganz weggekommen, von seiner Bremer Vergangenheit ist Füllkrug noch nicht: Seine Schienbeinschoner ziert noch immer das Wappen mit der Raute.

