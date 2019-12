Madrid. Spanische Medien berichten, dass BVB-Profi Paco Alcacer dem Klub seinen Wechsel-Wunsch bereits mitgeteilt hat und dass Atlético Interesse hat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BVB: Will Alcacér nach Haaland-Deal zu Atlético wechseln?

Mittelstürmer Paco Alcacér denkt offenbar über einen Abschied von Borussia Dortmund nach, nachdem der BVB den Norweger Erling Haaland verpflichtet hat. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge soll Atlético Madrid Interesse an dem 26-Jährigen haben. Der Club habe den Angreifer auch bereits kontaktiert, der nach eineinhalb Spielzeiten in der Bundesliga unbedingt in die heimische Primera División zurückkehren wolle, so das Blatt.

Atlético Madrid sucht offenbar einen neuen Stürmer

Das komme Atlético-Coach Diego Simeone gelegen, der gerade auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer sei. Interesse gebe es auch an Edison Cavani von Paris Saint-Germain, der jedoch als zu teuer gelte.

Dem Bericht zufolge soll Paco Alcacér dem BVB bereits vor dem Haaland-Transfer mitgeteilt haben, den Verein verlassen zu wollen - deshalb hätten die Dortmunder so stark darauf gedrängt, den Deal mit dem Norweger, der von Red Bull Salzburg zum Revierclub wechselt, über die Bühne zu bringen. (dpa)