BVB: Witsel und Hummels mischen im Training wieder mit

Es ging entspannt zu am Dortmunder Flughafen – trotz der Schwierigkeiten zum Auftakt: Weil die ursprünglich eingeplante Maschine wegen eines Defekts gar nicht erst nach hatte einfliegen können, startete Borussia Dortmund am Samstag mit 74 Minuten Verspätung ins Trainingslager im spanischen Marbella. Doch auch Michael Zorc, den ungeplante Unannehmlichkeiten sonst gerne Mal verärgern, quittierte den holprigen Auftakt lediglich mit einem müden Lächeln.

Der BVB-Sportdirektor hatte seinen wichtigsten Auftrag ja schon in den Tagen vor dem Trainingsauftakt abgearbeitet: In Erling Haaland ist endlich der ersehnte echte Stoßstürmer verpflichtet und damit jene veritable Kaderlücke geschlossen, von der die Dortmunder zu Saisonbeginn gedacht hatten, sie könnten sie mit dem vorhandenen Personal schließen.

Haaland pausierte in Salzburg wegen Kniebeschwerden

Konnten sie nicht, deswegen wurde der 19-jährige Haaland für 20 Millionen Euro von RB Salzburg geholt. Der Norweger saß am Samstag in der Maschine nach Spanien. Als es am Nachmittag auf der Trainingsanlage La Dama de Noche auf den Platz ging, fehlte Haaland allerdings: Er hatte schon zum Ende der Hinrunde in Salzburg wegen Kniebeschwerden pausiert und wird nun schrittweise an die volle Belastung herangeführt. Etwa zur Mitte der Woche, so ist derzeit die Planung, soll der neue Mann ins Mannschaftstraining einsteigen.

Gut gelaunt: BVB-Innenverteidiger Mats Hummels beim Training in Marbella. Foto: AFP

Haaland ist kein Einzelfall. Trainer Lucien Favre wirkte bei der Abreise zwar entspannt, da er über den Jahreswechsel einige Tage auf der Mittelmeerinsel Teneriffa hatte entspannen können. Die Verspätung, vor allem aber der Blick aufs Personaltableau waren jedoch dazu angetan, die gute Laune deutlich einzutrüben: Mit 30 Spielern hat das BVB-Trainerteam für die Tage von Marbella geplant, auf acht Profis aber haben Favre und seine Assistenten erst einmal keinen Zugriff – und darunter sind neben Haaland weitere prominente Namen.

Für BVB-Kapitän Reus sind Reha-Einheiten eingeplant

Kapitän Marco Reus wird in Marbella wohl gar nicht oder nur sehr eingeschränkt mit der Mannschaft arbeiten, für ihn sind überwiegend Reha-Einheiten eingeplant. Auch bei Thorgan Hazard ist ungewiss, ob er im Trainingslager schon wieder voll mitwirken kann. Damit ist zumindest höchst fraglich, ob der BVB zum Rückrundenauftakt beim FC Augsburg am 18. Januar (15.30 Uhr/Sky) auf zwei seiner offensivstärksten Spieler zurückgreifen kann.

Und damit nicht genug: Auch Marcel Schmelzer und Thomas Delaney werden erst nach und nach an die Mannschaft herangeführt. Paco Alcácer arbeitete am Samstagnachmittag ebenfalls nur individuell. Axel Witsel und Mats Hummels standen zwar einigermaßen überraschend schon wieder auf dem Trainingsplatz, sie müssen aber in Zweikämpfen noch Vorsicht walten lassen. Witsel trägt nach seinen Gesichtsverletzungen wegen eines Treppensturzes derzeit noch eine Maske, Hummels hat nach einer starken Prellung noch eine kleine Schiene an der Hand. Wegen der vielen personellen Fragezeichen sind in Immanuel Pherai (18), Giovanni Reina (18), Chris Führchen (21) und Steffen Tigges (21) vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich dabei.

Tigges ist gelernter Mittelstürmer – bislang aber nur in der U23 in der Regionalliga im Einsatz. Er kann im Training einige zusätzliche Optionen bieten, er kann aber Neuzugang Haaland nicht ersetzen. Der sollte in den Tagen von Marbella eigentlich ins BVB-Spielsystem eingearbeitet werden. Doch das Projekt muss erst einmal warten.

Dabei sollen doch auch mit Haalands Hilfe in der Rückrunde die Meisterschafts-Ambitionen am Leben gehalten werden, trotz sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig. Der Start in die Aufholjagd aber läuft bislang alles andere als reibungslos.