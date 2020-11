BVB-Youngster Reyna feiert Debüt-Tor, Haaland reagiert

Wiener Neustadt. BVB-Talent Giovanni Reyna hat sein erstes Tor für die USA erzielt. Er ist drittjüngster Torschütze in der Geschichte der US-Nationalmannschaft.

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat dank ihrer Jungstars um Giovanni Reyna ihr letztes Länderspiel des Jahres gewonnen. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund erzielte beim 6:2 (3:1) gegen Panama in der Wiener Neustadt seinen ersten Treffer. Mit 18 Jahren und drei Tagen ist Reyna der drittjüngste Torschütze in der Geschichte der US-Nationalmannschaft. Sein BVB-Teamkollege Erling Haaland reagierte umgehend auf Twitter und klatschte mit Hilfe von Emojis Beifall für Reyna.

https://t.co/JuUMD97Q5Z — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 16, 2020

Der Rechtsfuß verwandelte in der 18. Minute einen Freistoß aus 20 Metern zum 1:1. Nicholas Gioacchini (22./26.) und der eingewechselte Ex-Hannoveraner Sebastian Soto (82./90.+1) erzielten ebenfalls ihre ersten Tore im Nationaltrikot.

In der 80. Minute wurde Chris Richards vom FC Bayern eingewechselt. Der 17-Jährige ist der neunte Spieler, der in dieser Länderspielpause seine Premiere im US-Team feierte. Mit im Schnitt 22 Jahren schickte Trainer Gregg Berhalter wie am Donnerstag gegen Wales (0:0) eine sehr junge Startelf ins Spiel. (sid)