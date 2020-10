Sonderlich unglücklich wirkte Lucien Favre nicht, und das untermauerten auch die Worte des Trainers von Borussia Dortmund. „Ich bin nicht top top zufrieden, weil wir verloren haben“, sagte er nach der 2:3 (1:2)-Niederlage im Supercup beim FC Bayern München. Aber zufrieden, vielleicht sogar top zufrieden, war er schon. „Es war ein Spiel, das wir hätten gewinnen können“, meinte der Schweizer. „Wir hatten drei, vier große Chancen, die wir nicht gemacht haben.“

Aber die Bayern hatten auch ihre Chancen, und so war es insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe mit einem etwas glücklicheren Ende für die etwas effizienteren Münchener. „Das zeigt dann auch deren Qualität, dass sie aus der einen Chance, die sie in der zweiten Halbzeit haben, das Tor machen.“

BVB überzeugte im Supercup mit gutem Pressing

Tatsächlich hatten die frischer wirkenden Dortmunder im zweiten Durchgang die besseren Chancen gehabt, aber Thomas Meunier schoss freistehend über das Tor und Erling Haaland scheiterte im Eins-gegen-eins-Duell am Bayern-Torhüter Manuel Neuer. „Du kriegst hier nicht so viele hundertprozentige Chancen, eine davon muss sitzen“, haderte Brandt. „Da musst du die Hartnäckigkeit haben, die zu machen.“

Aber dass die Münchener nur recht wenig Torchancen gehabt hatten, das war ja eine erfreuliche Erkenntnis aus Dortmunder Sicht. Geschafft hatten sie das mit einem altbekannten, aber lange nicht mehr angewandten Stilmittel: dem Pressing.

BVB-Torschütze Julian Brandt fordert: "Wir müssen jetzt in der Bundesliga Gas geben"

Unter Jürgen Klopp waren die Dortmunder einst gefürchtet für ihr aggressives Attackieren des Gegners, für die Versuche, den Ball möglichst weit in der gegnerischen Hälfte zu erobern, wo die Wege zum Tor kürzer sind. Und auch nach Ballverlusten galt es nicht, den Rückzug anzutreten, sondern die Kugel sofort zurückzuerobern.

Unter Favre aber war dieses Stilmittel lange nicht zur Anwendung gekommen. Weil der Schweizer einen anderen Ansatz pflegt, erstens. Weil aber zweitens auch nicht alle Dortmunder Offensivspieler die nötigen läuferischen und taktischen Fertigkeiten mitbrachten. Inzwischen aber setzt auch Favre häufiger auf das aggressive Attackieren, das war schon in manchem Vorbereitungsspiel zu sehen – und nun erstmals in dieser Schärfe in einem Pflichtspiel. Beide Treffer entsprangen einer erfolgreichen Pressingsituation, beide Male eroberte Innenverteidiger Manuel Akanji den Ball in der gegnerischen Hälfte.

„Das Wichtigste ist, den Druck beizubehalten“, erklärte Brandt: „Das ist gegen Bayern immer anstrengend, die lassen den Balls ehr gut zirkulieren. Aber du musst versuchen, den Druck aufrecht zu erhalten. Wenn du dich hinten reinstellst, wird es schwer.“ Zwar hätte man noch ein aar Dinge besser machen können, beim ersten Gegentor etwa misslang das Pressing und den Bayern taten sich scheunentorgroße Räume auf. „Aber wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht, war es auf jeden Fall besser“, meinte Brandt – der den Blick gleich nach vorne richtete: „Wir müssen jetzt in der Bundesliga Gas geben und das wieder gutmachen“, forderte er. Und auch gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte das Pressing ja ein ziemlich gutes Mittel zum Erfolg sein.​