BVB-Zugang Reinier positiv auf Coronavirus getestet

Dortmund. BVB-Profi Reinier ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Brasilianer befindet sich nun in häuslicher Isolation.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss vorerst auf Reinier (18)verzichten. Der Brasilianer, der im Sommer von Real Madrid ausgeliehen worden ist, wurde vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge (Dienstag, 21 Uhr, DAZN) positiv auf das Coronavirus getestet.

Reinier war in der vergangenen Woche mit der U21-Nationalmannschaft im Einsatz. Die Selecao spielte in Kairo gegen Ägypten und außerdem gegen Südkorea. Beim 5:2-Erfolg des BVB am Samstag bei Hertha BSC stand Reinier nicht im Aufgebot.

BVB-Profi Reinier nun in Isolation

Der Klub teilte mit, dass sein Profi aktuell symptomfrei sei und sich nach "einem intensiven Austausch mit dem Dortmunder Gesundheitsamt in häuslicher Isolation", befinde. Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Teammitgliedern seien negativ gewesen.

(fs)