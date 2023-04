Mats Hummels: BVB-Zukunft weiter offen - das sind die Optionen

Dortmund. Wegen Nico Schlotterbecks Verletzung ist Mats Hummels beim BVB im Saison-Endspurt gesetzt. Seine Zukunft allerdings ist weiterhin offen.

Nein, umschulen wird Mats Hummels nicht mehr. Auch im Bundesligaspiel beim VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) wird der altgediente Profi von Borussia Dortmund mit ziemlicher Sicherheit als Innenverteidiger auflaufen, und nicht etwa im Sturmzentrum. Dabei hat der 34-Jährige gerade erst eine beachtliche Offensivmarke aufgestellt: Dank seines Treffers beim 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt hat Hummels nun in 15 Spielzeiten in Serie mindestens ein Bundesliga-Tor erzielt – als erst siebter Spieler der Historie. Bis zum 29. Spieltag musste er in den Jahren zuvor aber nie auf sein erstes Tor warten.