Champions League: Diese Gegner warten auf den BVB und Gladbach

Essen. Alle vier deutschen Mannschaften haben das Achtelfinale der Champions League erreicht. Hier gibt es alle Informationen zur Auslosung.

Am Dienstag und Mittwoch (8./9. Dezember) stand der 6. und letzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf dem Programm. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale der Königsklasse. Für die deutschen Vereine hätte es nicht besser laufen können. Alle vier Teilnehmer haben sich für die Runde der letzten 16 Klubs qualifiziert. Der BVB qualifizierte sich wie der FC Bayern als Gruppensieger, Gladbach und RB Leipzig zogen als Gruppenzweite ins Achtelfinale ein. Die Auslosung des Achtelfinales der Champions League findet am 14. Dezember in Nyon/Schweiz statt.

Mehr News und Hintergründe zu Borussia Dortmund:

Die Achtelfinalisten in der Übersicht:

Die Gruppensieger:

Bayern München (Gruppe A)

Borussia Dortmund (Gruppe F)

Real Madrid (Gruppe B)

Manchester City (Gruppe C)

FC Liverpool (Gruppe D)

FC Chelsea (Gruppe E)

Juventus Turin (Gruppe G)

Paris St. Germain (Gruppe H)

Die Gruppenzweiten:

Borussia Mönchengladbach (Gruppe B)

RB LEIPZIG (Gruppe H)

Atletico Madrid (Gruppe A)

FC Porto (Gruppe C)

Atalanta Bergamo (Gruppe D)

FC Sevilla (Gruppe E)

Lazio Rom (Gruppe F)

FC Barcelona (Gruppe G)

Die Auslosung:

Die Gruppensieger treffen im Achtelfinale auf einen Gruppenzweiten. Duelle zweier Mannschaft aus demselben Verband sind nicht erlaubt. Demnach wird es noch kein deutsches Duell im Achtelfinale geben. Gleiches gilt für Paarungen aus der Gruppenphase. Der BVB dürfte somit nicht gegen Lazio Rom spielen. Damit ergeben sich für Borussia Dortmund und Gladbach folgende mögliche Gegner.

Borussia Dortmund

Atletico Madrid, FC Porto, FC Sevilla, FC Barcelona, Atalanta Bergamo

Borussia Mönchengladbach

Manchester City, FC Liverpool, Paris St. Germain, FC Chelsea, Juventus

Wo ist die Auslosung zu sehen?

Der Stramingdienst DAZN überträgt die Auslosung am Montag ab 12 Uhr live. Im Free-TV können Sie die Ziehung bei Sky Sport News HD und Eurosport live sehen. Zudem wird es einen Live-Ticker auf diesem Portal geben.

Die weiteren Termine:

Achtelfinale: Hinspiele: 16. bis 24. Februar 2021, Rückspiele: 9. bis 17. März 2021, Viertelfinale: Hinspiele: 6./7. April 2021, Rückspiele: 13./14. April 2021, Halbfinale: Hinspiele: 27./28. April 2021, Rückspiele: 4./5. Mai 2021, Finale: 29. Mai 2021 in Istanbul