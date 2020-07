Ciro Immobile: Vom BVB-Flop zum besten Torjäger Europas

Rom. Beim BVB wurde Ciro Immobile nicht glücklich. In Italien bei Lazio Rom zeigt der Stürmer in dieser Saison, was tatsächlich in ihm steckt.

Der ehemalige Dortmunder Bundesligastürmer Ciro Immobile hat im Fernduell mit Cristiano Ronaldo um die Torjägerkrone in der italienischen Serie A nachgelegt. Beim 2:0 (1:0) von Lazio Rom gegen Brescia Calcio am vorletzten Spieltag erzielte Immobile (82.) sein 35. Saisontor. Zudem bereitete er das 1:0 durch Joaquin Correa (25.) stark vor.

Damit überflügelte Immobile im Rennen um den Goldenen Schuh Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski. Bis Mittwochabend hatten beide mit jeweils 68 Punkten gleichauf an der Spitze gelegen, nun steht Immobile bei 70 Zählern. Juve-Star Ronaldo steht bei 31 Treffern (62 Punkte).

Der Portugiese blieb bei der sechsten Saisonniederlage von Meister Juventus Turin ohne Tor. Drei Tage nach dem Titelgewinn verloren Ronaldo und Co. 0:2 (0:2) bei Cagliari Calcio. Luca Gagliano (8.) und Giovanni Simeone (45.+2) trafen für die Gastgeber.

Gala von Superstar Zlatan Ibrahimovic

Unterdessen trumpfte der AC Mailand vor allem dank Zlatan Ibrahimovic erneut groß auf: Der schwedische Stürmerstar, der jüngst Rücktrittsgerüchte vehement zurückgewiesen hatte, traf beim 4:1 (1:0) bei Sampdoria Genua doppelt (4., 58.). „Wie Benjamin Button war ich immer jung und nie alt. Ich wärme mich gerade erst auf“, sagte Ibrahimovic im Anschluss. Zudem waren der ehemalige Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu (54.) und Rafael Leao (90.+4) erfolgreich.

Ciro Immobile hat am Samstag die Gelegenheit, seine beeindruckende Torquote auszubauen. Am letzten Spieltag tritt Lazio Rom beim SSC Neapel an.

Beim BVB spielte der Italiener in der Saison 2014/15. Immobile wurde von der Borussia als Ersatz für Robert Lewandowski verpflichtet, der im Sommer 2014 zu den Bayern wechselte. Im Ruhrgebiet konnte er die hohen Erwartungen nicht erfüllen. In 24 Bundesligaspielen erzielte er nur drei Treffer. Immobile wurde zum Transfer-Flop und verließ die Dortmunder nach nur einer Saison. Er fühlte sich nach eigenen Angaben nicht wohl. Dass die BVB-Verantwortlichen keinen untalentierten Stürmer geholt haben, konnte Immobile spätestens in dieser Spielzeit unter Beweis stellen. (fs mit sid)