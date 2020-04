Corona-Behandlungszentrum im BVB-Stadion nimmt Betrieb auf

Dortmund. Borussia Dortmund stellt einen Arena-Teil zur Verfügung, um Verdachtsfälle zu behandeln. Am ersten Tag kamen vereinzelt Leute zur Nordtribüne.

Am ersten Tag des Coronavirus-Behandlungszentrums im Dortmunder Fußballstadion ist das neue Angebot noch verhalten angenommen worden. Am Samstagnachmittag kamen nur vereinzelt Leute zur Nordtribüne des Signal-Iduna-Parks, um sich dort auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen. Seit diesem Wochenende steht das neue Behandlungszentrum bereit. Es wird vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) betrieben.

„Unser Stadion ist das Aushängeschild der Stadt, für fast jeden in Dortmund und Umgebung ein Fixpunkt und durch seine technischen, infrastrukturellen und räumlichen Bedingungen der ideale Ort, um gerade jetzt Menschen aktiv zu helfen, die potenziell vom Corona-Virus infiziert sind bzw. über entsprechende Beschwerden wie Atemwegserkrankungen und Fieber klagen. Es ist unsere Pflicht und unser Wunsch, alles in unserer Macht stehende dafür zu tun, dass diesen Menschen geholfen wird“, betonen Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Carsten Cramer (Geschäftsführer).

"Optimale Bedingungen" im BVB-Stadion

So sieht ein Behandlungsraum im Stadion von Borussia Dortmund aus. Foto: BVB

Der Arena-Bereich wird in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) umgebaut. Im Behandlungszentrum im Signal-Iduna-Park werde die Schwere der Erkrankung ärztlich eingeschätzt und entschieden, ob die Patienten weiter ambulant betreut werden können oder in eine Klinik eingewiesen werden müssen, so der BVB in der Mitteilung. Mögliche Infektionsketten in einzelnen Arztpraxen könnten dadurch vermieden werden. „Klar, der Gedanke ist erst einmal ungewöhnlich – mit Fieber und Atemwegsbeschwerden ins Stadion zur Untersuchung. Aber tatsächlich haben wir hier die optimalen Bedingungen: Wir haben uns deshalb sehr über das Angebot und die Hilfe des BVB gefreut“, sagt Dr. Dirk Spelmeyer, 1. Vorsitzender der KVWL.

So kommen Sie zum Behandlungszentrum

Das Corona-Behandlungszentrum befindet sich in der vierten Etage der Nordtribüne und ist täglich von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Der Zugang ist ausgeschildert und erfolgt über den Vorplatz des Stadions. Dort, direkt an der Strobelallee, werden auch Parkplätze zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (lo)