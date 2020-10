Corona-Fall beim BVB: Emre Can positiv getestet

Dortmund. Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund. Emre Can wurde einen Tag vor dem Revierderby positiv auf das Corona-Virus getestet.

Das Corona-Virus wirbelt die Personalplanungen von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund durcheinander. Einen Tag vor dem Revierderby gegen Schalke 04 an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) wurde Innenverteidiger Emre Can positiv auf Covid-19 getestet. Der Austragung des Spiels stehe trotz des Corona-Falls „nichts im Wege“ heißt es von den Dortmundern.

Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in häuslicher Isolation.



Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.



Gute Besserung, Emre! 🙏 pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m — Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2020

Wie der BVB erklärt hat, sei Can aktuell noch symptomfrei und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Die Testergebnisse aller anderen Spieler und Mitarbeiter waren am Freitag negativ, heißt es. Wie diese Redaktion zudem erfahren hat, müssen sich keine weiteren Spieler in Quarantäne begeben.

BVB: Manuel Akanji kehrt zurück

Es ist der zweite Corona-Fall bei Borussia Dortmund innerhalb weniger Wochen. Schon Anfang Oktober wurde der Schweizer Manuel Akanji im Kreise der Nationalmannschaft positiv auf das Virus getestet und musste sich im Anschluss in Quarantäne begeben. Der 25-jährige Abwehrspieler war ebenfalls symptomfrei und ist bereits am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining des BVB eingestiegen. Gut möglich, dass er schon gegen Schalke wieder auf dem Platz steht.

Anders als Can, der schon am Dienstag bei der bitteren 1:3-Niederlage des BVB bei Lazio Rom in der Champions League nicht zur Verfügung stand – damals wegen einer Sperre. Dort zeigte sich, wie wichtig der 25-Jährige für die Defensive der Schwarz-gelben ist. Ohne den deutschen Nationalspieler fehlte es den Dortmundern in Rom über weite Strecken an Struktur und Führung.

Ersetzt werden könnte Can gegen die Königsblauen von Routinier Lukasz Piszczek. Der 35-jährige Pole vertrat den erkrankten Akanji bereits bei Dortmunder Auswärtsspielen in Hoffenheim (1:0) und bei der Niederlage in Rom.