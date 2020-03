Coronavirus: Gesundheit geht über Spielabsagen

Essen. Das Coronavirus hat Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga. Die Interessen der Klubs dürfen dabei nicht im Vordergrund stehen. Ein Kommentar.

Wer in der Corona-Nachrichtenlage tatsächlich den Überblick behält, den überkommt womöglich ein Gefühl: Es werden in Deutschland bedeutende Messen und Sportevents gestrichen, im Kreis Heinsberg ganze Fußball-Spieltage verschoben. Nur bis im Milliardengeschäft Profifußball mal eine Partie der Bundesliga abgesagt wird, muss schon mehr daherkommen als ein Virus. Vor dem Fußball wird also wieder gekuscht: Die Interessen der Fans am Spiel und vor allem der Vereine an den Einnahmen stehen über dem Schutz der Menschen vor der fortschreitenden Epidemie.