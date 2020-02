BVB DFB-Pokal: Emre Can könnte in Bremen für den BVB debütieren

Dortmund. Der BVB hat Nationalspieler Emre Can von Juventus Turnin verpflichtet. Am Dienstag könnte er sein erstes Spiel für die Borussia absolvieren.

Fußball-Nationalspieler Emre Can könnte schon am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal bei Werder Bremen sein Debüt für Borussia Dortmund geben. „Der Trainer trifft die Entscheidung. Ich gehe aber davon aus, dass er am Montag mit auf dem Weg nach Bremen ist“, sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach dem 5:0 (2:0) gegen Union Berlin.

Der erst am Freitag vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin verpflichtete Can stand dabei noch nicht im Kader. Nach einer individuellen Einheit am Samstagmorgen regelte er persönliche Angelegenheiten.

„Emre hat trotz seiner erst 26 Jahre eine große Erfahrung. Er wird uns Dynamik und Robustheit bringen. Wir glauben, dass wir mit ihm besser werden und noch einen Schritt nach vorne gehen“, sagte Kehl.

Dieser Meinung ist auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Er erhofft sich von Neuzugang Emre Can einen Mentalitätsschub für seine Mannschaft. „Er ist sehr vielseitig, hat bei tollen Klubs gespielt. Er ist es gewohnt, immer gewinnen zu müssen, und das wird uns gut tun“, sagte Zorc im Pay-TV-Sender Sky über den Nationalspieler.

Zorc über BVB-Zugang Can: "Er wird uns guttun"

Der BVB hat den Defensivspezialisten bis zum Saisonende ausgeliehen, danach soll er fest verpflichtet werden, sofoern es sportlich für beide Seiten wie erhofft läuft. Zorc ist davon überzeugt, dass sich der Can-Transfer auszahlen wird: „Er ist sehr vielseitig, hat bei tollen Clubs gespielt. Er ist es gewohnt, immer gewinnen zu müssen, und das wird uns guttun.“

Um den Transfer zu realisieren, musste der BVB tief in Tasche greifen. Der ehemalige Bayern-Profi soll acht Millionen Euro pro Jahr verdienen – und für viereinhalb Jahre unterschreiben. In der Rückrunde wird er allerdings zunächst ausgeliehen. Kommt Can auf eine gewisse Anzahl an Spielen, greift eine Kaufverpflichtung. Dann wird der BVB für den gebürtigen Frankfurter 25 Millionen Euro an Turin überweisen. (fs mit dpa)