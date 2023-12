Die BVB-Bosse müssen sich endlich wieder zusammenraufen

Dortmund/Stuttgart. Spannungen in der Führung und jetzt die 0:2-Niederlage in Stuttgart – der BVB muss dringend seine Identität wiederfinden. Ein Kommentar

So ändern sich die Zeiten: In den vergangenen Jahren wäre nach einem solchen Spiel, nach einer solch hochverdienten 0:2-Niederlage beim VfB Stuttgart wieder das böse M-Wort bei Borussia Dortmund kursiert: Es wäre die Frage nach der Mentalität gestellt worden. Denn dass der BVB die besseren Fußballer in seinen Reihen hatte als der VfB, das war ja klar, mit diesem Selbstverständnis gingen die Dortmunder stets in ihre Fußballspiele.

Und nun? Nun kreisen die Debatten um die fußballerische Qualität des Auftritts – und um die Herangehensweise an ein solches Spiel. Konkret: Gibt es im aktuellen Kader zu viele Spieler, deren Niveau einfach nicht über jenes des VfB Stuttgart herausragt? Oder ist es eher ein unzureichender Plan, mit dem die auf dem Papier sehr hochwertigen, zumindest hochwertig bezahlten Spieler in ihre Spiele geschickt werden?

Die Fragen richten sich an Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl

Es sind Fragen, die unmittelbar hineinführen in die Verantwortungsbereiche von Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl. Und es sind Fragen, die nicht geeignet sind, die aufgewühlte Atmosphäre im Klub zu befrieden. Da war jüngst die Trennung von Slaven Stanic, dem von Kehl erst im Sommer geholten Koordinator Sport, die noch einmal die Spannungen in der Führungsebene unterstrich. Die gab es zwar immer schon, selbst zu Zeiten des allseits verklärten Jürgen Klopp und von Michael Zorc gab es immer wieder unterschiedliche Meinungen zwischen Trainer, Sportdirektor und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke – sie blieben nur intern, bis es im Einzelfall gar nicht mehr anders ging.

Dass so vieles nach außen dringt, kennt man nicht vom BVB und das ist in der aktuellen Lage nicht hilfreich. Die Bosse müssen sich schleunigst zusammenraufen. Und sie müssen klären, wofür der BVB im Herbst 2023 stehen will, was die Identität ist – fußballerisch, aber auch weit darüber hinaus.

