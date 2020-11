Die packendsten Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern

Wenn Borussia Dortmund am Samstag zum bereits 103. Mal in der Fußball-Bundesliga auf den FC Bayern München trifft, darf man getrost von einer langen Rivalität sprechen. Wobei: Erst in den späten 1990er Jahren entwickelte sich das Duell sportlich spannendsten und medial meistbeachteten der Bundesliga. An diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt es also wieder zum Aufeinandertreffen, der Vize-Meister empfängt den Champions, der Tabellenzweite den Tabellenführer, der ärgste Herausforderer den Branchenführer: BVB gegen Bayern.

Gegen keinen anderen Klub als den FC Bayern kassierte Borussia Dortmund in seiner Bundesliga-Historie mehr Niederlagen (48), 25 mal gingen die Schwarz-Gelben als Sieger vom Platz, 29 Remis gab es dazu noch. 32 mal blieb der BVB sogar torlos gegen die Münchener – umgekehrt traf der FC Bayern 22 mal nicht gegen die Dortmunder.

BVB gegen FC Bayern - die Verhältnisse sind zementiert

Als Borussia Dortmund der FC Bayern in der Saison 1965/66 erstmals in der Bundesliga aufeinander trafen, waren beide Partien eine klare Angelegenheit für den BVB: Am 16. Oktober 1965 unterlagen die Münchener um Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller mit 0:2 (0:1), weil Reinhold Wosab (38. und 83. Minute) doppelt traf. Im Rückspiel in Dortmund gab es sogar ein 3:0 (0:0) durch Treffer von Lothar Emmerich (46./66.) und Siggi Held (83.).

Natürlich gehören zu der Geschichte dieser sportlichen Rivalität auch packende Spiele im DFB-Pokal oder das Champions-League-Finale 2013, das der FC Bayern mit 2:1 gewann. Vor allem aber in den letzten zehn Jahren gab es denkwürdige Begegnungen zwischen den Dortmundern und Münchenern in der Bundesliga, an ein paar von ihnen sei nun erinnert.

26. Februar 2011: FC Bayern – Borussia Dortmund 1:3

Die erste von zwei Meisterschaften unter Trainer Jürgen Klopp war am 24. Spieltag der Saison 2010/11 sozusagen schon unter Dach und Fach. 13 Punkte Vorsprung hatten die Dortmunder bereits auf die Münchener und führten diesen trotzdem in der Allianz-Arena noch einmal eine bittere Packung zu: Lucas Barrios (9.), Nuri Sahin (18.) und Mats Hummels (60.) machten bei einem Gegentreffer von Luiz Gustavo (16.) das 3:1 klar. Besonders in Erinnerung beim BVB: Die damalige Startelf ist bis heute mit 22,8 Jahren im Schnitt in jüngste in seiner Bundesligageschichte.

11. April 2012: Borussia Dortmund – FC Bayern 1:0 (0:0)

Die goldenen BVB-Zeiten mit Robert Lewandowski, Jürgen Klopp und Mats Hummels: Borussia Dortmund gewann 2012 durch Lewandowskis einziges Tor gegen die Bayern mit 1:0. Foto: Getty

Es gibt kaum Klubs, gegen die Robert Lewandowski kein Tor erzielt hat. Das einzige gegen seinen aktuellen Arbeitgeber gelang an jenem Sonntagabend: In der 77. Minute erzielte der noch damalige BVB-Stürmer den einzigen Treffer der Partie und ebnete damit den Weg zur zweiten Deutschen Meisterschaft in Serie. Den BVB-Fans wird zudem der verschossene Elfmeter von Arjen Robben beim Stand von 1:0 in Erinnerung bleiben.

1.November 2014: FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1 (0:1)

Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Tor gegen die Bayern erzielte Lewandowski nun seinen ersten Bundesliga-Treffer gegen den BVB: Marco Reus (31.) brachte zwar die Gäste in Führung, doch Lewandowski (72.) glich aus, Arjen Robben machte dann den Siegtreffer (85.). Besonders bitter: Die Dortmunder hatten im Klopp’schen Krisensjahr nur sieben Punkte nach zehn Spieltagen, am Ende standen ein Mittelfeldplatz und der Abschied vom zur Überfigur stilisierten Trainer.

4. Oktober 2015: FC Bayern – Borussia Dortmund 5:1 (2:1)

Die Münchener Wiesn enden mit einem Kracher: Mit dem achten Sieg in Serie stellt der FC Bayern den Bundesliga-Startrekord ein. Jeweils zwei Treffer von Thomas Müller (26./35.) und Robert Lewandowski (46./58.) und das fünfte Tor durch Mario Götze (66.) besiegelten die erste Dortmunder Niederlage unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel. Pierre-Emerick Aubameyang (36.) hatte zwischenzeitlich für die Borussia getroffen.

Letztes Wiesn-Wochenende in München: Robert Lewandowski (rechts) und der FC Bayern schießen Borussia Dortmund mit Lukasz Piszczek und Mats Hummels ab. Foto: Getty

31. März 2018: FC Bayern – Borussia Dortmund 6:0 (5:0)

Der höchste Bayern-Sieg über den BVB stammt aus dem November 1971, doch diese Niederlage fühlte sich für die Dortmunder genauso demütigend an wie weiland das 11:1. Dreimal Lewandowski (5./44./87.) sowie James Rodriguez (14.), Thomas Müller (23.) und Franck Ribéry (45.+1) verpassten dem BVB mit Trainer Peter Stöger bereits vor der Pause eine gehörige Abreibung.

10. November 2018: Borussia Dortmund – FC Bayern 3:2 (0:1)

Viel mehr Topspiel als im November 2018 ist eigentlich gar nicht möglich: Es war eine spektakuläre Begegnung, in der der überragende Marco Reus (49./67.) zweimal für den BVB den Rückstand durch Robert Lewandowski (26./52.) ausgleichen konnte. Paco Alcacer schloss in der 83. Minute zur Freude der meisten der 81.365 Zuschauer ein Sololauf mit dem 3:2 ab. Das große Ärgernis: Dortmund vergrößerte mit diesem Sieg im Gipfeltreffen zwar den Vorsprung auf die Bayern auf sieben Punkte, konnte deren sechsten Titel in Serie am Ende aber auch nicht verhindern. Seit diesem Spiel haben die Dortmunder auch nicht mehr in der Liga gegen München gewinnen können.

26. Mai 2020: Borussia Dortmund – FC Bayern 0:1 (0:1)

Torschütze Joshua Kimmich ist nicht im Bild. Aber mit einem überraschenden Schlenzer aus 20 Meter überwindet der Bayern-Star BVB-Torhüter Roman Bürki. Foto: AFP

Das Corona-Virus hat die Liga durcheinander gewirbelt, doch die beiden Mannschaften präsentieren sich, als hätte es Saisonunterbrechung und Geisterspiele nicht gegeben: Nach jeweils sechs Siegen in Serie reißt die Dortmunder Serie durch einen genialen Lupfer von Joshua Kimmich in der 43. Minute. Die Bayern holen den achten Titel in Serie machen später noch das Triple mit DFB-Pokal- und Champions-League-Triumph perfekt. (ab)