Beim 3:2-Derbysieg von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 in der U19-Bundesliga erwies sich Youssoufa Moukoko einmal mehr als Unterschiedsspieler. Das 15-jährige Supertalent erzielte beim 3:2 am Sonntag in Gelsenkirchen alle drei Treffer für den BVB. Allerdings wurde Moukoko Opfer von üblen Schmähungen seitens einiger Zuschauer. Auch rassistische Beschimpfungen soll es gegeben haben. Schalke entschuldigte sich bei Moukoko und auch bei Borrussia Dortmund. Der Klub kündigte an, "die notwendigen Maßnahmen" einzuleiten.

Beleidigungen im Livestream deutlich zu hören

Als Moukoko sein drittes Tor bejubelt hatte, war der Angreifer von den Rängen übelst beleidigt und bedroht worden. Die Rufe waren im Livestream des Spiels, den der DFB auf Youtube veröffentlichte, deutlich zu hören. „Leg dich ins Grab“ oder „Ich brech’ dir alle Knochen“ gehörten zu den Anfeindungen gegen den Ausnahmestürmer, der zudem als "Hurensohn" beleidigt wurde. Ein Zuschauer rief: "Verpiss Dich, Du schw...", brach dann aber ab. "Hier gibt es ein paar unqualifizierte Kommentare auf den Zuschauerrängen. Davon wollen wir uns distanzieren", sagte Marcel Pramschüfer, der die Partie für den DFB kommentierte.

"ich brech dir alle Knochen"



"leg dich ins grab"



"verpiss dich du Hurensohn"



"verpiss dich du schwa..."



Völlig "normale" reaktion wenn ein minderjähriger Schwarzer ein Tor schießt pic.twitter.com/8nv0IglJ3D — Arsène Wenger Bundestrainer (@Eukakrypto) October 18, 2020

"Ich bin stolz, mit dieser Hautfarbe geboren zu sein"

Moukoko reagierte auf den Vorfall. "Ich bin stolz mit dieser Hautfarbe geboren zu sein und werde immer stolz sein", schrieb er in seiner Instagram-Story und fügte den Hashtag #blacklivesmatter an. Auch Schalke äußerte sich. "Wir werden gemeinsam mit der Abteilung Fanbelange die notwendigen Maßnahmen einleiten", teilte der Klub auf Twitter mit und versah den Beitrag mit dem Hashtag #NoToRacism. "Wir können uns bei Youssoufa Moukoko für die Aussagen einiger Fans nur entschuldigen", hatte Schalke zuvor auf Twitter geschrieben. "Bei allen Emotionen im Derby - solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab."

Für den herausragenden Moukoko waren die drei Treffer im Derby bereits die Saisontore vier bis sechs - im zweiten Saisonspiel. Dazu war Moukoko dreimal im DFB-Pokal der Junioren erfolgreich. Nach drei Pflichtspieleinsätzen stehen also drei Dreierpacks für Moukoko zu Buche. Dank des Sieges gegen Schalke übernahm der BVB die Tabellenführung.Am 20. November feiert der deutsche U20-Nationalspieler seinen 16. Geburtstag. Dann ist er für die Dortmunder Bundesliga-Profis spielberechtigt.