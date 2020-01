Dortmund. BVB-Stürmer Paco Alcácer fällt derzeit durch Lustlosigkeit auf. Was wird aus dem spanischen Nationalspieler? Dortmund steht vor einem Dilemma.

Eigentlich bleibt dem BVB nur der Verkauf von Paco Alcácer

Auf seinem Profilbild bei Instagram glänzt Paco Alcácer natürlich noch im BVB-Trikot, die Hände zeigen in den Himmel, die Augen sind geschlossen. So hat der 26-jährige Stürmer viele, viele Treffer für die Dortmunder zelebriert - 25 in 46 Pflichtspielen. Nur kommen noch weitere hinzu? Die Tendenz: eher nein.

Im Grunde stehen die Dortmunder vor einem Dilemma. Der Verein hat Neuzugang Erling Haaland verpflichtet, der in Augsburg auf furiose Art und Weise die Bundesliga-Bühne betreten hat, um über einen weiteren Angreifer im Kader zu verfügen. Sollte Alcácer gehen, würde wieder ein Stürmer fehlen. Nur was nützt ein Stürmer, dem anscheinend die richtige Arbeitseinstellung fehlt.

BVB würde Alcácer mittlerweile ziehen lassen

Trainer Lucien Favre strich Alcácer für das Augsburg-Spiel aus dem Kader, zu lustlos hatte dieser trainiert. "Ich kann die Entscheidung verstehen", meinte Sportdirektor Michael Zorc. Intern reift die Erkenntnis, dass es ein Fehler war, auf den spanischen Nationalspieler zu setzen. Alcácers Fähigkeiten im Abschluss sind zwar unbestritten, doch ihm fehlt es an Tempo, sein verletzungsanfälliger Körper knarzt unter den Anforderungen eines Fußballprofis.

Deswegen würde der BVB den Angreifer mittlerweile schon im Winter ziehen lassen. Noch existiert allerdings kein Angebot, das die nötigen Bedingungen erfüllt. Die Dortmunder möchten für Alcácer, der einen Vertrag bis 2023 besitzt, über 30 Millionen Euro kassieren. Spanische Vereine wie der FC Valencia und Atlético Madrid sollen interessiert sein, konkrete Fakten haben sie noch nicht geschaffen.

Fünf Treffer in den ersten vier BVB-Bundesligaspielen

In den ersten vier Bundesligaspielen hat Paco Alcácer fünf Mal mit seinen Händen in den Himmel gezeigt, seitdem wartet er auf einen Treffer. Damals schwärmten die Mitspieler, die Verantwortlichen von dem BVB-Stürmer, der fitter, durchtrainierter sei. Damals deutete nichts auf ein baldiges Ende der Partnerschaft hin. Damals sprach niemand im Revier von Erling Haaland. So schnell kann es manchmal gehen. (las)