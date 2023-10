Ein Rückkehrer im BVB-Training - so könnte Dortmund gegen Mailand spielen

Dortmund. Am Mittwoch empfängt der BVB die AC Mailand. Der Dortmunder Kader ist prall gefüllt. Edin Terzic muss harte Entscheidungen treffen.

Bei Instagram hatte Thomas Meunier bereits einen Tag zuvor verraten, dass er sich nach seiner Muskelverletzung wieder im Training befindet, am Dienstag konnten dies nun auch die anwesenden Medienvertreter und Medienvertreterinnen in Dortmund-Brackel sehen. Dort trainierte der BVB vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen die AC Mailand (21 Uhr/DAZN).

Meunier wird in dieser Begegnung keine Rolle spielen; der 32-Jährige ist noch nicht mal für die Königsklasse gemeldet. Generell kann sich Trainer Edin Terzic derzeit nicht beklagen, nur Marcel Sabitzer und Mateu Morey fehlen verletzt. Der Dortmunder Kader ist prall gefüllt.

BVB benötigt ein Erfolgserlebnis gegen AC Mailand

Interessant wird, ob Terzic in dem wichtigen Spiel gegen Mailand erneut auf seinen Kapitän verzichtet. Emre Can saß gegen Wolfsburg (1:0) und Hoffenheim (3:1) nur auf der Bank, Salih Özcan und Felix Nmecha spielten gemeinsam im Zentrum. Can, 29, wurde erst in diesem Sommer zum Nachfolger von Marco Reus ernannt. Vermutlich wird Edin Terzic den Nationalspieler deswegen diesmal wieder in seine Startelf stellen, um nicht zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison am Status des Führungsspielers zu rütteln.

Dortmund benötigt nach der Niederlage im ersten Gruppenspiel bei Paris Saint-Germain (0:2) möglichst einen Sieg, damit das Achtelfinale nicht in weite Ferne rückt. „In der Regel braucht man in einer Gruppe etwa zehn Punkte“, sagte Edin Terzic. „Wenn man das runterrechnet, weiß man um die Wichtigkeit der Heimspiele.“

BVB gegen Mailand – so könnte Borussia Dortmund spielen

So könnte der BVB spielen: Kobel – Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini – Can, Nmecha – Brandt, Reus, Malen - Füllkrug.

