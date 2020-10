Entlassung beim KFC - der Tiefpunkt für Kevin Großkreutz

Essen. Er war ein Star beim BVB und Weltmeister in Brasilien. Nun hat Drittligist Uerdingen Kevin Großkreutz entlassen. Der stete Abstieg. Ein Kommentar

Schalke 04 war in den vergangen Monaten häufig ein idealer Aufbaugegner. Auch für Kevin Großkreutz. Im August verlor der Bundesligist ein Testspiel gegen dessen Verein KFC Uerdingen. Der Vollblut-Dortmunder Großkreutz steuerte ein Elfmetertor zum Erfolg bei und ließ sich dafür im Internet feiern. Andere Anlässe zur Selbstbeweihräucherung boten sich für den 32-Jährigen aber nicht mehr.

Inzwischen ist Großkreutz, der 2014 zum Weltmeister-Aufgebot zählte, am Tiefpunkt und möglicherweise auch am Ende seiner Karriere angelangt. Er ist nicht mehr gut genug für die 3. Liga. Im Zuge eines Streits aufgrund ausbleibender Gehaltszahlungen folgte nun die fristlose Kündigung. Es ist der bittere Absturz eines Fußballers, der einen so rasanten und märchenhaften Aufstieg erlebt hatte. Von der Südtribüne auf den Rasen – ein Traum für jeden Fan von Borussia Dortmund.

Großkreutz musste stets selbst geführt werden

Großkreutz ist kein begnadeter Fußballer. Dank seines Einsatzes und seiner Vielseitigkeit war er unter BVB-Trainer Jürgen Klopp trotzdem stets gesetzt. Der Lohn: Zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg und die WM-Teilnahme 2014.

Nach diesen Erfolgen hätte Großkreutz noch lange eine Führungsrolle beim BVB ausfüllen können. Auch heute noch. Das schaffte er aber nicht, weil er selbst stets geführt werden musste. Es ging bergab für ihn, Liga um Liga. Es häuften sich Eskapaden. Beim VfB Stuttgart zog er mit Juniorenspielern um die Häuser, das war ein Skandal. Ob Kevin Großkreutz noch einmal den richtigen Weg findet, ist zu bezweifeln.