Erstes BVB-Endspiel beim FC Augsburg heute ohne Jude Bellingham

Dortmund. Der BVB hat nach dem Bayern-Patzer gegen RB Leipzig wieder alles selbst in der Hand. Beim FC Augsburg fehlt heute aber Jude Bellingham.

Den Kampf um weitere Punkte im Titelrennen mit Bayern München muss Borussia Dortmund ohne Jude Bellingham bestreiten. Der 19 Jahre alte englische Nationalspieler fehlte am Samstag beim Abschlusstraining und bestieg auch nicht den Flieger des BVB zum Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg.

Vor Saisonfinale: BVB winkt die Tabellenführung

Ein schwerer Schlag für die Schwarz-Gelben. Trotzdem ist die Euphorie rund um den Borsigplatz riesengroß - das weiß auch Trainer Edin Terzic: „Ich freue mich, durch Dortmund zu fahren und die Jungs und Mädels in den BVB-Trikots zu sehen, die Fahnen in den Vorgärten. Wir wollten, dass die Leute sich wieder auf uns freuen. Dieses Teilziel haben wir erreicht, das große Ziel wollen wir jetzt angehen.“ Dazu sind drei Zähler in Augsburg vonnöten. Sollte diese gelingen, winkt aufgrund der 1:3-Pleite der Bayern gegen RB Leipzig am Samstagabend die Übernahme der Tabellenführung.

Dies muss allerdings ohne Bellingham umgesetzt werden. Der Mittelfeldspieler laboriert seit dem 5:2 gegen Borussia Mönchengladbach an einer Knieverletzung und wurde nicht rechtzeitig fit. „Es bringt nichts, wenn ich ihn aufs Feld schicke und er nach vier Minuten sagt, dass es nicht geht“, hatte Terzic schon am Freitag betont.

Natürlich hat sich der Coach schon Gedanken gemacht, wie ein Ausfall des Teenagers kompensiert werden kann. „Wir können mit verschiedenen Systemen agieren. Wir haben mit Reus, Reyna und Özcan drei Jungs, die auf diesen Positionen gespielt haben. Auch mit Rapha Guerreiro“, sagte der Coach.

So oder so zählt nur ein Sieg beim unbequemen FCA. Es bedarf sechs Punkten in den letzten beiden Saisonspielen, um im Titelrennen mit dem FC Bayern alles klar machen zu können. Nach Augsburg gibt es noch das Heimspiel am 27. Mai gegen den FSV Mainz 05.

Gegen die Westfalen spricht im Augenblick ihre Auswärtsbilanz, denn seit Ende Februar wurde auf fremden Plätzen nicht mehr gewonnen. „Ich habe ein Problem damit, uns eine Auswärtsschwäche anzudichten“, sagte Terzic, „wir werden uns sehr gewissenhaft vorbereiten.“

Die bayerischen Schwaben sind auf jeden Fall nicht leicht zu bespielen. Terzic: „Wir wissen aus der Erfahrung, dass sie zu Hause ein unangenehmer Gegner sein möchten, das haben wir auch gespürt im Hinspiel.“

Weitere News und Hintergründe zum BVB

Schützenhilfe vonseiten der Augsburger wird es nicht geben - auch wenn auf der FCA-Trainerbank in Enrico Maaßen ein alter Kumpel von Terzic sitzt. „Es geht uns nicht darum, dass Dortmund hier Meister wird oder im nächsten Spiel - wir wollen unsere nötigen Punkte holen, darum geht es“, sagte Maaßen.

BVB-Trainer Edin Terzic schätzt Enrico Maaßen

Terzic schätzt seinen Kumpel sehr. „Enno kenne ich sehr gut, wir haben zwei Jahre miteinander zu tun gehabt“, berichtete Terzic. Es freue ihn, „dass er den Weg in die Bundesliga geschafft“. (fs mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB