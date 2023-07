Erstes BVB-Training in San Diego: Terzic legt die Grundlagen

San Diego. Borussia Dortmund absolviert am Dienstag die erste Einheit in San Diego. Zwei Profis arbeiten individuell. Neuzugang reist Team hinterher.

Als der Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am Dienstagvormittag auf dem Sportgelände einer Privatschule in San Diego vorfuhr, wurde sie schon von rund 200 Menschen in schwarz und gelben Shirts begrüßt.

Die Fans hatten Stifte mitgebracht, knipsten fleißig Fotos von den Profis, die aus dem fernen Deutschland angereist waren. Wann besteht schon mal die Chance, Spieler aus der Fußball-Bundesliga in Kalifornien zu sehen?

Trainingseinheit im "Home of the Lions"

Bis Freitag weilen die Dortmunder noch ganz im Süden des US-Bundesstaates an der Pazifik-Küste, am Dienstag absolvieren sie ihre erste Trainingseinheit auf dem feinen Rasenplatz, der sonst das „Home of the Lions“ ist – so heißt das örtliche Sportteam. Der hauchzarte Wind kann gegen die schwüle Luft kaum etwas ausrichten.

Schwarz-gelber Empfang: Am Flughafen erwarten Mitglieder des "San Diego Borussia Dortmund Fan Clubs" den BVB. Foto: Borussia Dortmund / Alex Simoes

Es ist mehr eine Marketingreise als ein Trainingslager. Am Samstag fliegen die Dortmunder nach Las Vegas, ein paar Tage später weiter nach Chicago. Chance, um an den Grundlagen zu feilen, hat Trainer Edin Terzic praktisch nur an den ersten Tagen in San Diego.

Reyna und Duranville trainieren individuell

Hier immerhin kann der 40-Jährige aus dem Vollen schöpfen. Alle Profis schwitzen mit auf dem Rasen, auch die zuletzt verletzten Karim Adeyemi (Muskel) und Jamie Bynoe-Gittens (Schulter).

BVB-Trainer Edin Terzic bereitet seine Mannschaft auf die kommende Bundesliga-Saison vor. Foto: firo

Nur zwei arbeiteten individuell im Kraftraum: Giovanni Reyna, der immer noch eine nicht näher definierte Beinverletzung auskurieren muss, und Edel-Talent Julien Duranville. Außenverteidiger Mateu Morey und Innenverteidiger Soumaila Coulibaly, dessen Wechsel zum FC Burnley auf der Zielgeraden gescheitert war, sind in Dortmund geblieben, da sie Muskelbeschwerden haben. Beide Spieler dürfen den Klub bei passendem Angebot verlassen.

Im Laufe des Tages wird zudem Neuzugang Marcel Sabitzer in San Diego erwartet. Der Mittelfeldspieler wurde am Montag offiziell verpflichtet und ist am Dienstag an die amerikanische Westküste geflogen.

