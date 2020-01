Berlin. Der frühere BVB-Profi Neven Subotic hat über sein soziales Engagement gesprochen. Der 31-Jährige beeindruckt einfach immer wieder mit Haltung.

Ex-BVB-Profi Subotic: "Leichter, wenn man die Norm erfüllt"

Neven Subotic gilt als außergewöhnlicher Profi. Der Verteidiger des Bundesliga-Neulings 1. FC Union Berlin ist Botschafter des Vereins Kinderlachen und gründete die Neven-Subotic-Stiftung, die in Äthiopien Brunnen baut. Der 31 Jahre alte Fußballer fiel daher in den vergangen Jahren häufiger durch sein soziales Engagement als durch herausragende sportliche Leistungen auf.

Im Interview mit dem Fachblatt Kicker spricht der Serbe, der von 2008 bis 2018 für Borussia Dortmund spielte, über seine besondere Rolle in der Branche, sein Verhalten auf dem Platz sowie seine Einflussmöglichkeiten auf Kollegen.

Warum Subotic in seiner Zeit beim BVB kein eigenes Haus brauchte

"Es ist definitiv leichter, wenn man die Norm erfüllt. Die Themenwelt, in der ich mich befinde, ist sicherlich nicht so wie bei jedem anderen", sagt Subotic und schließt an: "Es wäre doch schade, wenn wir alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verfallen und jeder nur noch Klischees erfüllt. Dann gäbe es keine Orientierung."

Auch er habe nach seiner Ankunft in Dortmund keine Orientierung gehabt und sich daher an die branchenübliche Norm gehalten: "Da bin ich beispielsweise nach Dortmund gegangen und habe mir gedacht: Okay, ich kaufe mir ein Haus, weil man das ja so macht. Nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht brauche. Ein Haus, auch noch mit Garten, das macht nur Arbeit."

Soziales Engagement gibt früheren BVB-Profi Subotic Halt im Leben

Der ehemalige serbische Nationalspieler habe daraus Elementares gelernt: "Auch das hat mir gezeigt: Du musst dich selber hinterfragen. Mach’ nicht das, von dem du denkst, dass es jeder macht. Nicht der Lauteste gewinnt, sondern der Klügste - und der, der sich treu bleibt."

Auch aus diesem Grund ist der 31-Jährige froh über sein soziales Engagement. Das mache ihn nicht nur glücklich, es habe ihm auch in seiner Karriere voran gebracht: "Es ist mit das Schönste im Leben, wenn man weiß, man schafft etwas, das größer ist als man selbst. Das hilft natürlich auch im Fußball, Motivation und Resilienz zu entwickeln."

Projekte geben Subotic Halt fürs Leben

Dass seine außer-fußballerischen Aktivitäten stärker wahrgenommen werden als seine Leistungen auf dem Platz, sei für ihn nebensächlich. "Wo kommen wir hin, wenn man diskriminiert wird, weil man sich sozial engagiert?", fragt er rhetorisch. Zudem seien seine Projekte in Verein und Stiftung ein Halt im Leben: "Ich kenne ein paar Spieler, die in eine Krise geraten sind, weil sie keine Stützen hatten und nicht mal abschalten konnten. Einen Fehlpass im Training hat man ihnen noch Wochen später angemerkt", berichtet Neven Subotic, der bei Borussia Dortmund gemeinsam mit Mats Hummels einst den sogenannten Kinderriegel. "Wer Halt im Alltag hat, durch Familie, Freunde oder eine erfüllende Aufgabe, ist widerstandsfähiger."