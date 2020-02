Barcelona. Das Verletzungspech von Ousmane Dembélé nimmt kein Ende. Der ehemalige Dortmunder könnte dem FC Barcelona lange fehlen. Ihm droht das Saisonaus.

Ex-BVB-Star Dembélé droht Zwangspause bis Saisonende

Ousmane Dembélé hat sich offenbar schwer verletzt. Der Fußball-Profi des FC Barcelona habe sich einen kompletten Sehnenriss am Schenkelbeuger des rechten Oberschenkels zugezogen, teilte der spanische Meister am Dienstag mit. Für den Ex-Dortmunder könnte die Saison damit vorbei sein. Es handelt sich um genau die gleiche Verletzung, die Dembélé Ende 2017 im Spiel beim FC Getafe erlitt, damals am linken Oberschenkel. Der Franzose musste damals eine viermonatige Zwangspause einlegen.

Am Montag hatte Dembélé das Training des Teams um Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen mit starken Schmerzen abbrechen müssen. Der 22-Jährige bereitete sich auf sein Comeback vor, nachdem er sich Ende November im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hatte und seitdem nicht einsatzfähig war.

Ex-BVB-Profi Dembélé wird in Doha behandelt

Da er immer wieder von Oberschenkelverletzungen geplagt wird, war Dembélé auf Rat seines französischen Clubkameraden Samuel Umtiti in den vergangenen Wochen zur Behandlung sogar auch ins renommierte Aspetar-Krankenhaus nach Doha (Katar) gereist.

Durch die langen Ausfälle von Luis Suárez und nun von Dembélé wird der erst 17-jährige Ansu Fati bei Barça im Sturm noch mehr gefordert sein. Der Flügelstürmer aus Guinea-Bissau hatte am Sonntag die beiden Tore zum 2:1-Sieg gegen UD Levante erzielt. Die Katalanen liegen in der Tabelle der Primera División derzeit auf Platz zwei, der Rückstand auf Erzrivale Real Madrid beträgt drei Punkte. (dpa)